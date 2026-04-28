Стало известно, как выросла дальность ударов ВСУ по территории России

Министерство обороны Украины поведало интересные данные. Сообщается, что с начала войны дальность deep strike по глубокому тылу России выросла более чем в 2,5 раза.

Указывается следующее: «Если в 2022-м году удалось поразить военный объект примерно за 630 километров, то сейчас украинские дальнобойные средства успешно уничтожают военную машину врага на расстоянии около 1 750 километров».

Так, на такой дистанции был поражен Ухтинский нефтеперерабатывающий завод в Республике Коми.

Добавляется, что в марте были поражены пять стратегических заводов и десять объектов нефтепереработки России.

В свою очередь, министр обороны Михаил Федоров отметил, что мир в Украине наступит тогда, когда небо будет закрыто, российская армия потеряет наступательный потенциал, а экономика РФ не выдержит нагрузки.

Говорится: «Мы ежедневно работаем, чтобы это произошло. Чтобы каждый день войны стал угрозой для существования России».

Ранее Рада продлила военное положение в Украине еще на 90 суток.