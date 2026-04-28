Региональные

Власти Греции хотят запретить анонимность в Интернете

Власти Греции хотят запретить анонимность в Интернете

Александр Панько
28.04.26 16:33
Власти Греции хотят запретить анонимность в Интернете

Власти Греции взялись бороться с анонимностью в Интернете. Об этом пишет издание Euractiv.

Министр цифрового управления страны Димитрис Папастергиу сказал: «Главная проблема анонимности – это токсичность. Любой, особенно в социальных сетях, может очернить человека и оклеветать его, не неся при этом никаких последствий».

Добавляется: «Мы должны найти способ обязать платформы подтверждать личность пользователей».

Чиновник говорит о том, что в Древней Греции каждый мог открыто выразить свое мнение и поделиться своей точкой зрения.

Указывается, что эта модель должна вдохновить на формирование новой цифровой демократии.

Сообщается, что данная идея обсуждается в правительстве уже несколько месяцев и сейчас рассматриваетс в канцелярии премьер-министра.

Подчеркивается, что есть немало технических путей идентификации аккаунтов.

В публикации говорится, что правительство страны борется с распространением фейковых новостей и разжиганием ненависти анонимными пользователями – ранее правоохранители пытались идентифицировать этих пользователей, но им это не удалось.

Резюмируется, что цель такой инициативы состоит не в отмене псевдонимов, а в достижении того, чтобы каждый профиль соответствовал реальному человеку.

Ранее была раскрыта тайна аккаунта Трампа в Truth Social.

Статьи

27.04.26 10:45

Откуда Юлия Тимошенко будет рекрутировать свой проходной список

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Бензопилу изобрели, чтобы... резать женщин
18.03.26 18:57

Бензопилу изобрели, чтобы... резать женщин

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
28.04.26 17:08

В России пожаловались на небывалый дефицит рабочей силы

28.04.26 16:48

Тейлор Свифт: известная американская певица решила защититься от искусственного интеллекта

28.04.26 16:45

ОАЭ решили выйти из ОПЕК и ОПЕК+

28.04.26 16:27

Китайские военные корабли приблизились к Тайваню

28.04.26 15:43

Зеленский рассказал, сколько денег нужно для капитального ремонта саркофага ЧАЭС

28.04.26 15:40

Стубб посетовал на задержку с поставками американского оружия

28.04.26 15:38

В Польше украинцу нанесли 14 ножевых ранений, — СМИ

28.04.26 15:13

Стало известно, как выросла дальность ударов ВСУ по территории России

28.04.26 14:35

Еврокомиссар назвал самый эффективный союз для Украины. Это не НАТО и ЕС

28.04.26 12:18

Названо число потенциальных новобранцев для ВСУ

28.04.26 12:16

Президент Эстонии сделал неожиданное заявление по поводу войны в Украине

28.04.26 11:21

В одной из областей сократили комендантский час

28.04.26 10:12

За сутки бойцы ВСУ ликвидировали еще 1180 оккупантов. Сводка за 28 апреля

28.04.26 09:09

В Киеве пьяный мужчина с пистолетом угрожал прохожим

27.04.26 15:31

В НАТО предупредили об агрессивных планах Кремля

27.04.26 10:34

Я продолжаю говорить с Путиным и Зеленским о завершении войны в Украине, — Трамп

27.04.26 10:13

Зеленский рассказал, на что Украина потратит первый транш из кредита на 90 млрд евро

27.04.26 09:26

В «Укрэнерго» отменили отключения на понедельник, 27 апреля

24.04.26 15:40

Пентагон разрабатывает план атак на иранские объекты в Ормузе в случае срыва перемирия, — CNN

24.04.26 15:40

Пентагон разрабатывает план атак на иранские объекты в Ормузе в случае срыва перемирия, — CNN

24.04.26 14:22

Полтавскую область потрясло жуткое преступление

24.04.26 15:11

В Instagram запустили новую интересную функцию Instants – что это такое

24.04.26 16:06

Синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в мае

22.04.26 16:26

Стало известно, улучшится ли погода в Украине в конце рабочей недели

24.04.26 14:38

Россию исключили из числа претендентов на награды Венецианской биеннале

24.04.26 12:48

Названа самая богатая страна мира

24.04.26 13:22

На границе Польши с Украиной медведь загрыз женщину

24.04.26 00:05

Зеленский поведал, на что потратят первый транш кредита от ЕС

22.04.26 12:35

Субвариант коронавируса «Цикада» добрался до Украины

На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Новости блогосферы
05.04.26 11:29

«Уклонист» — не причина, а симптом
05.04.26 11:15

Приговор украинскому рынку электроэнергии
05.04.26 11:06

Запад посылает сигнал украинцам: либо легализуешься, либо пакуй чемоданы
18.03.26 18:39

Облавы ТЦК: после войны мы еще много лет будем отхаркивать это «необходимое зло»

