Власти Греции хотят запретить анонимность в Интернете

Власти Греции взялись бороться с анонимностью в Интернете. Об этом пишет издание Euractiv.

Министр цифрового управления страны Димитрис Папастергиу сказал: «Главная проблема анонимности – это токсичность. Любой, особенно в социальных сетях, может очернить человека и оклеветать его, не неся при этом никаких последствий».

Добавляется: «Мы должны найти способ обязать платформы подтверждать личность пользователей».

Чиновник говорит о том, что в Древней Греции каждый мог открыто выразить свое мнение и поделиться своей точкой зрения.

Указывается, что эта модель должна вдохновить на формирование новой цифровой демократии.

Сообщается, что данная идея обсуждается в правительстве уже несколько месяцев и сейчас рассматриваетс в канцелярии премьер-министра.

Подчеркивается, что есть немало технических путей идентификации аккаунтов.

В публикации говорится, что правительство страны борется с распространением фейковых новостей и разжиганием ненависти анонимными пользователями – ранее правоохранители пытались идентифицировать этих пользователей, но им это не удалось.

Резюмируется, что цель такой инициативы состоит не в отмене псевдонимов, а в достижении того, чтобы каждый профиль соответствовал реальному человеку.

