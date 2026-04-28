Президент Финляндии Александр Стубб посетовал на задержку с поставками американского оружия из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом он сказал на встрече со своими эстонским коллегой Аларом Карисом в Хельсинки.

Политик отметил: «У нас ведется постоянная дискуссия о поставках оборонного оборудования».

Добавляется: «Не секрет, что некоторые партии либо переправляются в другие места, либо задерживаются».

Впрочем, глава государства отметил, что не видит поводов для беспокойства в Финляндии из-за задержек в поставках.

Ранее Стубб назвал соотношение потерь в войне РФ против Украины.