Президент Финляндии Александр Стубб посетовал на задержку с поставками американского оружия из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом он сказал на встрече со своими эстонским коллегой Аларом Карисом в Хельсинки.
Политик отметил: «У нас ведется постоянная дискуссия о поставках оборонного оборудования».
Добавляется: «Не секрет, что некоторые партии либо переправляются в другие места, либо задерживаются».
Впрочем, глава государства отметил, что не видит поводов для беспокойства в Финляндии из-за задержек в поставках.
