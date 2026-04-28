Зеленский рассказал, сколько денег нужно для капитального ремонта саркофага ЧАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, сколько денег нужно для капитального ремонта саркофага Чернобыльской АЭС. В прошлом году объект был поврежден в результате атаки российского БПЛА.

Глава государства сказал: «Наша Национальная гвардия, как и наши вооруженные силы, конечно, я сказал им, что они должны сделать это как можно скорее. И мы это сделали. Да, но нам нужно провести капитальный ремонт... Конечно, для этого нам нужно около 500 миллионов евро».

Добавляется, что эти средства можно найти только у других партнеров.

Ранее на ЧАЭС отреагировали на слухи о возможном обрушении саркофага.