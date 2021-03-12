Снегопад в Киеве может затянуться на несколько дней

Главное: В Киеве пришел снегопад. Он может растянуться надолго.

Детали: На Киев обрушился снегопад. Синоптики говорят, что он может затянуться до середины следующей недели.

В Гидрометцентре предупредили, что погода в украинской столице и Киевской области не порадует в ближайшие несколько дней.

Днем ожидается 5-7 тепла, а ночью от 0 до плюс 2.

Снег будет сопровождаться дождем. В начале следующей недели может потеплеть на пару градусов.

Когда вернется весенняя погода, увы, не уточняется.

Карта погоды:

В тему: Синоптики пообещали украинцам мрачную погоду в начале следующей недели.