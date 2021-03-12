Страшный пожар в Днепропетровской области: погиб человек

Главное: В Каменском произошел пожар. Погиб человек.

Детали: Рано утром пятницы, 12 марта, в селе Каменское (Днепропетровская область) произошел пожар. О нем сообщает ГСЧС.

Стало известно, что огонь вспыхнул в одноэтажном жилом доме.

Сообщается: «Во время ликвидации пламени спасатели нашли мужчину 1964 года рождения без признаков жизни».

Кроме этого в пожаре пострадали два человека: мужчина 1966 года рождения, а также женщина (хозяйка дома) 1957 года рождения – они сумели самостоятельно покинуть горящий дом.

Их с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» госпитализировали в Никопольскую центральную районную больницу.

Также выяснилось, что огнем было уничтожено домашнее имущество внутри частного жилого дома на площади двенадцать квадратных метров.

С пламенем боролись десять спасателей и две единицы техники.

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