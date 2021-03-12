В Украине от коронавируса вакцинируют всех желающих до конца года

Главное: До конца года в Украине от коронавируса обещают вакцинировать всех желающих. По словам главного санврача Виктора Ляшко, в месяц планируют делать пять миллионов прививок.

Детали: Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что все желающие украинцы получат прививку от Covid-19 в 2021 году, при этом будут вакцинированы двумя дозами препарата. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

«Я просчитал и говорю вам официально, сейчас: в 2021 году мы провакцинируем всех, у кого есть желание. Двумя дозами. Главное, чтобы не было никаких срывов, глобальных катаклизмов в поставках вакцин. В месяц можно делать пять миллионов прививок, есть каскадный метод», — сказал Ляшко.

Главный санитарный врач добавил, что эта вакцинальная кампания будет отличаться от остальных и будет доведена до конца.

«Вы все сейчас говорите о темпах наращивания, я отвечаю за отсутствие программных ошибок. Я в этой стране видел сорванные кампании иммунопрофилактики, в 2008, 2015, 2018 годах. Кампания по ковиду запустилась, кампания будет доведена до логического завершения. Это я гарантирую как главный санитарный врач», — сказал он.

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