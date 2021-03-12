Лукашенко пообещал собственную вакцину от COVID-19

Главное: Беларусь хочет разработать свою вакцину от COVID-19. Названы сроки.

Детали: Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал наладить производство собственной вакцины от COVID-19. Его цитируют местные СМИ.

Лидер страны заявил, что уже в конце марта начнется производство российской вакцины «Спутник V».

Он отметил: «Где-то во второй половине этого года мы не просто произведем вакцину по российской технологии, а сделаем свою. Специалисты работают. То есть уже на нашей базе, наших технологиях».

Александр Лукашенко добавил: «За вакцину не волнуйтесь. Чего бы нам это ни стоило, мы защитим своих людей».

Президент страны сказал: «Я надеюсь, что у меня еще антитела сохранились, хотя времени с августа достаточно прошло. Надо уже смотреть. Но я надеюсь. Не паникую. У меня нет возможности паниковать. Если президент запаникует, следом будете вы, а потом весь народ. Я принял решение, что коль у меня есть антитела, мне вакцинироваться не надо. Но придет время, надо будет попробовать».

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