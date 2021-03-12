У берегов Бенина пираты напали на танкер с украинцами на борту, похитив 15 человек

Главное: Пираты у берегов Бенина совершили нападение на танкер, похитив 15 человек. На борту корабля были, в том числе, и украинцы.

Детали: У берегов Бенина пираты напали на танкер и похитили 15 членов экипажа. Об этом сообщает профильный ресурс Splash.

Как отмечается, экипаж этого судна состоит из граждан Украины, Румынии и Филиппин.

Танкер Davide B принадлежит нидерландской компании De Poli Shipmanagement. По данным издания, накануне на борт поднялись девять вооруженных человек и захватили 15 моряков.

Всего в экипаже 21 человек, на данный момент гражданство захваченных моряков не уточняется. Остальные шестеро остаются на борту, они не пострадали.

«Сейчас главный приоритет компании — установить контакт с пропавшей командой, чтобы обеспечить их скорейшее и безопасное освобождение. Группа реагирования на чрезвычайные ситуации поддерживает связь со всеми властями, которые были уведомлены сразу после инцидента. Компания находится в тесном контакте с семьями моряков», — говорится в заявлении De Poli Shipmanagement.

В тему: В марте минувшего года у берегов Нигерии пираты напали на судно. В плен взяли только украинцев.