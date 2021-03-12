Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В ООН привели жуткие цифры по голодающим в мире

В ООН привели жуткие цифры по голодающим в мире

Александр Панько
12.03.21 11:42
759
В ООН привели жуткие цифры по голодающим в мире

Главное: Миру угрожает голод. Об этом говорят в ООН.

Детали: Ситуация с голодающими во всем мире ухудшается. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

Чиновник поведал: «В конце прошлого года сразу более 88 миллионов человек страдали от острого голода из-за конфликтов и нестабильности. На год число голодающих выросло на 20%. Прогнозы на нынешний год указывают на продолжение этой пугающей тенденции».

Он посетовал: «Климатические потрясения и пандемия COVID-19 лишь усугубляют ситуацию. Если не принять срочных шагов, миллионы людей окажутся на грани крайнего голода и смерти. Прогнозы показывают, что голод нарастает и распространяется по Сахелю и Африканскому Рогу и ускоряется в Южном Судане, Йемене и Афганистане. Всего в шаге от объявления голода проживает свыше 30 миллионов человек более чем в 30 странах».

В ООН предупреждают: «150 тысяч человек рискуют умереть от голода, а 16 миллионов людей столкнутся с отсутствием продовольственной безопасности».

Также были приведены примеры: «Из-за пятилетнего конфликта в Йемене свои дома вынуждены были покинуть четыре миллиона человек. Из-за этого половина всех детей в стране (2,3 миллиона) столкнется в этом году с острым недоеданием».

Генсек рассказал: «В 2020-м году Демократическая Республика Конго пережила крупнейший в мире продовольственный кризис: с июля по декабрь почти 21,8 миллиона человек столкнулись с острым голодом, сообщил генсек. А в Южном Судане проблема продовольственной безопасности стоит наиболее остро с момента провозглашения независимости десять лет назад. Цены на продукты питания настолько высоки, что одна тарелка риса и бобов стоит более чем 180% от средней дневной заработной платы, что эквивалентно примерно 400 долларам здесь, в Нью-Йорке».

В тему: В ООН пересчитали всех голодающих на нашей планете.

Тэги: ООН, мир, питание, голод

Комментарии

Статьи

11.03.21 09:17

Вакцина и контроль над обществом: антиутопия становится реальностью?

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
09.03.21 08:47

Так является ли роман «Сашка Жегулев» антиреволюционным?

Автор: Дмитрий Факовский

Дайджест

Меркель, Маркл и Марченко: Кому из известных женщин-политиков принесет успех эра Водолея – западные СМИ
12.03.21 11:51

Меркель, Маркл и Марченко: Кому из известных женщин-политиков принесет успех эра Водолея – западные СМИ

Автор: Евгения Степко. vesti.ua

Выбор редакции
Так является ли роман «Сашка Жегулев» антиреволюционным?
Так является ли роман «Сашка Жегулев» антиреволюционным?
Так является ли роман «Сашка Жегулев» антиреволюционным?
Так является ли роман «Сашка Жегулев» антиреволюционным?
«Земля кочевников»: плохой и попросту вредный фильм
«Земля кочевников»: плохой и попросту вредный фильм
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»
Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
12.03.21 13:51

Оксана Марченко выпустила второй фильм своего авторского проекта «Паломница»
12.03.21 13:23

Страшный пожар в Днепропетровской области: погиб человек
12.03.21 13:13

У берегов Бенина пираты напали на танкер с украинцами на борту, похитив 15 человек
12.03.21 12:38

Украинцам придется доплачивать за помощь не обычного, а хорошего врача
12.03.21 12:18

Лукашенко пообещал собственную вакцину от COVID-19
12.03.21 12:01

Telegram придумал собственный Clubhouse
12.03.21 11:42

В ООН привели жуткие цифры по голодающим в мире
12.03.21 11:29

В Кривом Роге школьница наглоталась таблеток, решив покончить с собой
12.03.21 10:17

К концу недели курс гривны резко просел: доллар и евро дорожают
12.03.21 10:04

Жертвами COVID-19 в Украине стали более двух сотен людей за сутки
12.03.21 13:13

У берегов Бенина пираты напали на танкер с украинцами на борту, похитив 15 человек
12.03.21 10:04

Жертвами COVID-19 в Украине стали более двух сотен людей за сутки
12.03.21 10:02

В Киеве горел дом престарелых. Внутри находились 80 человек
12.03.21 09:25

Сейчас не третья волна... Врач-иммунолог рассказал о ситуации с коронавирусом в Украине
12.03.21 09:17

Страны Европы массово приостанавливают вакцинацию от коронавируса популярным препаратом
11.03.21 21:47

Лига Европы: «Динамо» дома проиграло «Вильяреалу»
11.03.21 19:00

Главные новости за 11 марта 2021 года
11.03.21 16:16

В Ровно около школы произошла жестокая драка подростков
11.03.21 15:47

В столичном Гидропарке на территории отеля возник мощный пожар
11.03.21 13:28

Украинцам рассказали, кто не сможет получить субсидию
08.03.21 14:40

Управделами УПЦ передал настоятелям захваченных храмов церковную утварь для богослужений
07.03.21 14:29

В Кривом Роге процветает подростковое насилие
07.03.21 14:05

Стало известно, когда кофе вредит здоровью
07.03.21 18:20

Вокруг Оксаны Марченко объединятся лидеры общественного мнения, поскольку она несет в массы месседж прощения, -- СМИ
07.03.21 18:26

Гетманцев: Основания для применения санкций в отношении Медведчука нам до сих пор не известны
07.03.21 12:33

Жертвами COVID-19 в Украине стали еще более ста человек
06.03.21 14:43

Оксана Марченко поддержала журналистов незаконно закрытых властью телеканалов
09.03.21 12:09

Украинцев «обяжут» знать английский язык
06.03.21 12:54

Стало известно, каким будет курс гривны после праздничных выходных
06.03.21 11:51

Группа ученых спрогнозировала сроки вымирания почти всего живого на Земле
Фото и Видео
В Киеве горел дом престарелых. Внутри находились 80 человек
В Киеве горел дом престарелых. Внутри находились 80 человек
В Киеве горел дом престарелых. Внутри находились 80 человек
В Киеве горел дом престарелых. Внутри находились 80 человек
Звезда фильма «Волк с Уолл-стрит» может податься в большую политику
Звезда фильма «Волк с Уолл-стрит» может податься в большую политику
В Ровно около школы произошла жестокая драка подростков
В Ровно около школы произошла жестокая драка подростков
В столичном Гидропарке на территории отеля возник мощный пожар
В столичном Гидропарке на территории отеля возник мощный пожар
В Днепре мужчина ради развлечения устроил стрельбу с балкона
В Днепре мужчина ради развлечения устроил стрельбу с балкона
В Киеве задержали грозу местных школьников
В Киеве задержали грозу местных школьников
Названы фавориты Евровидения-2021
Названы фавориты Евровидения-2021
«Отпраздновали распитием шампанского в аудитории»: в столичном вузе торжественно открыли туалет
«Отпраздновали распитием шампанского в аудитории»: в столичном вузе торжественно открыли туалет
Дедушка-геймер из Китая удивил Интернет
Дедушка-геймер из Китая удивил Интернет
В Кабмине рапортуют о готовности Украины к третьей волне коронавируса
В Кабмине рапортуют о готовности Украины к третьей волне коронавируса
fraza.com
Новости блогосферы
13.02.21 15:20

Гражданин Украины не обязан поддерживать политику властей и быть патриотом
09.02.21 20:27

Зеленский совершил государственный переворот. Его ждет уголовная статья
07.02.21 18:03

Изнасилование Зеленским
06.02.21 10:10

Зеленский становится опасным для общества

Опрос

Если бы выборы президента были сегодня, за кого бы вы проголосовали?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.