В ООН привели жуткие цифры по голодающим в мире

Главное: Миру угрожает голод. Об этом говорят в ООН.

Детали: Ситуация с голодающими во всем мире ухудшается. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

Чиновник поведал: «В конце прошлого года сразу более 88 миллионов человек страдали от острого голода из-за конфликтов и нестабильности. На год число голодающих выросло на 20%. Прогнозы на нынешний год указывают на продолжение этой пугающей тенденции».

Он посетовал: «Климатические потрясения и пандемия COVID-19 лишь усугубляют ситуацию. Если не принять срочных шагов, миллионы людей окажутся на грани крайнего голода и смерти. Прогнозы показывают, что голод нарастает и распространяется по Сахелю и Африканскому Рогу и ускоряется в Южном Судане, Йемене и Афганистане. Всего в шаге от объявления голода проживает свыше 30 миллионов человек более чем в 30 странах».

В ООН предупреждают: «150 тысяч человек рискуют умереть от голода, а 16 миллионов людей столкнутся с отсутствием продовольственной безопасности».

Также были приведены примеры: «Из-за пятилетнего конфликта в Йемене свои дома вынуждены были покинуть четыре миллиона человек. Из-за этого половина всех детей в стране (2,3 миллиона) столкнется в этом году с острым недоеданием».

Генсек рассказал: «В 2020-м году Демократическая Республика Конго пережила крупнейший в мире продовольственный кризис: с июля по декабрь почти 21,8 миллиона человек столкнулись с острым голодом, сообщил генсек. А в Южном Судане проблема продовольственной безопасности стоит наиболее остро с момента провозглашения независимости десять лет назад. Цены на продукты питания настолько высоки, что одна тарелка риса и бобов стоит более чем 180% от средней дневной заработной платы, что эквивалентно примерно 400 долларам здесь, в Нью-Йорке».

В тему: В ООН пересчитали всех голодающих на нашей планете.