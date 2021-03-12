Украинцам придется доплачивать за помощь не обычного, а хорошего врача

Главное: Народный депутат Украины Михаил Радуцкий сообщил о запуске в Украине механизма сооплаты за медицинские услуги. Теперь за услуги «хорошего врача» украинцам придется доплачивать.

Детали: До конца года в Украине должен заработать механизм сооплаты за медицинские услуги. Он предполагает внесение пациентом доплаты, если тот хочет получить помощь не от обычного, а от хорошего врача. Об этом сообщил в Фейсбуке народный депутат, председатель Комитета по вопросам здоровья нации, председатель временной рабочей группы по вопросам реформирования системы здравоохранения Михаил Радуцкий.

По словам нардепа, это нововведение он обсудил 11 марта с Беном Зиннером, директором Офиса здравоохранения Агентства США по международному развитию (USAID).

Радуцкий напомнил, что в 2017 году был принят закон о государственных финансовых гарантиях.

«Некоторые политики-популисты под лозунгом бесплатной медицины добились изъятия пункта о сооплате из законопроекта. За четыре года внедрения медицинской реформы мы увидели, что этот шаг был ошибочным», — заявил парламентарий.

Он утверждает, что уровень неофициальных платежей в области здравоохранения составляет 95 млрд грн. При этом Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) не хватает денег для полного финансирования программы медицинских гарантий. Именно примерно этой суммы в 95 млрд грн и не хватает.

«Возникает вопрос — как вывести эти средства из тени? Один из механизмов — сооплаты. Мы предлагаем ввести ее для тех услуг, которые не входят в гарантированные государством пакеты. Например, гражданин хочет, чтобы его оперировал известный хирург. НСЗУ платит за проведение операции, а пациент доплачивает разницу между тарифами обычного хирурга и известного профессора. Сегодня этот механизм работает нелегально. Пациент просто договаривается с врачами и платит за операцию в конверте. Мы хотим легализовать сооплаты: четко определить, за какие услуги платит государство, за которые у пациента есть возможность доплатить. Этот шаг позволит провести детенизацию рынка неформальных услуг», — считает Радуцкий.

Он сообщил, что в Комитете по вопросам здоровья нации создана рабочая группа для обсуждения вопросов страховой медицины. К ней уже присоединились представители НСЗУ, Национального банка Украины, руководители коммунальных и частных медицинских учреждений, профессиональных объединений страховых компаний. Один из законопроектов, которые обсуждает группа, как раз касается соплатежей и доплат.

«Предложил USAID присоединиться к рабочей группе, предоставить техническую и экспертную помощь во внедрении соплатежей. Также к рабочей группе скорее всего присоединятся представители Всемирного банка и ВОЗ», — пишет Радуцкий.

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