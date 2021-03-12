Жертвами COVID-19 в Украине стали более двух сотен людей за сутки

Главное: Коронавирусом в Украине за сутки заразились еще 12 946 человек. Жертвами заразы стали 230 людей.

Детали: Коронавирус в Украине не снижает обороты. Данные на пятницу, 12 марта, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

За сутки выявили еще 12 946 случаев заразы. Среди заболевших 649 детей и 450 медработников. При этом госпитализировали 3 843 людей, а выздоровели 4 630 пациентов.

Проведено 100 718 тестов: методом ПЦР – 46 396, методом ИФА – 18 342, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 35 980.

Наибольший прирост больных фиксировали в Житомирской (1310) и Винницкой (940) областях, а также в Киеве (896).

Жертвами COVID-19 стали еще 230 людей. С начала пандемии умерли уже 27 915 человек.

За все время заразились 1 438 468 людей, а выздоровели 1 214 876 человек. Остаются больными 223 592 пациента.

В тему: Врач-иммунолог рассказал о ситуации с коронавирусом в Украине.