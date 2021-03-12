Сейчас не третья волна... Врач-иммунолог рассказал о ситуации с коронавирусом в Украине

Главное: По словам врача, в Украине сейчас все еще продолжается вторая волна коронавируса, а не началась третья. Также он рассказал, нужно ли вакцинироваться.

Детали: Врач-иммунолог Андрей Волянский заявил, что в Украине сейчас не третья волна коронавируса, а продолжение второй. Об этом сообщает «Сегодня».

«То, что нам сегодня преподносится некая информация о третьей волне в Украине — это абсолютно неправдивая информация. Потому что это вторая волна, которая началась в марте и не закончилась до сих пор. Здесь можно поспорить, где источники неправдивой информации», — отметил врач.

Он рассказал, можно ли вакцинироваться на фоне активизации волны заболеваемости СOVID-19.

«Вакцинироваться можно, потому что все вакцины, которые применяются на сегодняшний день, являются не живыми. Что будет с теми людьми, которые одновременно заболевают и вакцинируются? Здесь нет пока четкой информации, но, например, в Израиле, где на сегодняшний день больше всего людей вакцинированы, в январе-феврале, когда была массовая вакцинация, было много случаев заболевания COVID-19 и даже летальных случаев именно у вакцинированных», — заявил Волянский.

В тему: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль констатировал, что в Украине началась третья волна коронавируса. При этом он сказал, что медицинская система страны полностью к этому готова.