Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Сейчас не третья волна... Врач-иммунолог рассказал о ситуации с коронавирусом в Украине

Сейчас не третья волна... Врач-иммунолог рассказал о ситуации с коронавирусом в Украине

Агата Кловская
12.03.21 09:25
740
Сейчас не третья волна... Врач-иммунолог рассказал о ситуации с коронавирусом в Украине

Главное: По словам врача, в Украине сейчас все еще продолжается вторая волна коронавируса, а не началась третья. Также он рассказал, нужно ли вакцинироваться.

Детали: Врач-иммунолог Андрей Волянский заявил, что в Украине сейчас не третья волна коронавируса, а продолжение второй. Об этом сообщает «Сегодня».

«То, что нам сегодня преподносится некая информация о третьей волне в Украине — это абсолютно неправдивая информация. Потому что это вторая волна, которая началась в марте и не закончилась до сих пор. Здесь можно поспорить, где источники неправдивой информации», — отметил врач.

Он рассказал, можно ли вакцинироваться на фоне активизации волны заболеваемости СOVID-19.

«Вакцинироваться можно, потому что все вакцины, которые применяются на сегодняшний день, являются не живыми. Что будет с теми людьми, которые одновременно заболевают и вакцинируются? Здесь нет пока четкой информации, но, например, в Израиле, где на сегодняшний день больше всего людей вакцинированы, в январе-феврале, когда была массовая вакцинация, было много случаев заболевания COVID-19 и даже летальных случаев именно у вакцинированных», — заявил Волянский.

В тему: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль констатировал, что в Украине началась третья волна коронавируса. При этом он сказал, что медицинская система страны полностью к этому готова.

Тэги: Украина, общество, здоровье, вакцинация, новости Украины, коронавирус

Комментарии

Статьи

11.03.21 09:17

Вакцина и контроль над обществом: антиутопия становится реальностью?

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
09.03.21 08:47

Так является ли роман «Сашка Жегулев» антиреволюционным?

Автор: Дмитрий Факовский

Дайджест

Какие потрясения пророчит нам Гордон?
10.03.21 19:42

Какие потрясения пророчит нам Гордон?

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Так является ли роман «Сашка Жегулев» антиреволюционным?
Так является ли роман «Сашка Жегулев» антиреволюционным?
Так является ли роман «Сашка Жегулев» антиреволюционным?
Так является ли роман «Сашка Жегулев» антиреволюционным?
«Земля кочевников»: плохой и попросту вредный фильм
«Земля кочевников»: плохой и попросту вредный фильм
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»
Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
12.03.21 10:17

К концу недели курс гривны резко просел: доллар и евро дорожают
12.03.21 10:04

Жертвами COVID-19 в Украине стали более двух сотен людей за сутки
12.03.21 10:02

В Киеве горел дом престарелых. Внутри находились 80 человек
12.03.21 09:25

Сейчас не третья волна... Врач-иммунолог рассказал о ситуации с коронавирусом в Украине
12.03.21 09:17

Страны Европы массово приостанавливают вакцинацию от коронавируса популярным препаратом
12.03.21 06:49

Пакистан запретил TikTok за «непристойность»
12.03.21 03:44

Звезда фильма «Волк с Уолл-стрит» может податься в большую политику
12.03.21 00:05

Стало известно об удивительной пользе малины
11.03.21 21:47

Лига Европы: «Динамо» дома проиграло «Вильяреалу»
11.03.21 21:33

На Черниговщине мужчина без видимых причин зарезал молодого парня на глазах у матери
12.03.21 10:04

Жертвами COVID-19 в Украине стали более двух сотен людей за сутки
12.03.21 10:02

В Киеве горел дом престарелых. Внутри находились 80 человек
12.03.21 09:25

Сейчас не третья волна... Врач-иммунолог рассказал о ситуации с коронавирусом в Украине
12.03.21 09:17

Страны Европы массово приостанавливают вакцинацию от коронавируса популярным препаратом
11.03.21 21:47

Лига Европы: «Динамо» дома проиграло «Вильяреалу»
11.03.21 19:00

Главные новости за 11 марта 2021 года
11.03.21 16:16

В Ровно около школы произошла жестокая драка подростков
11.03.21 15:47

В столичном Гидропарке на территории отеля возник мощный пожар
11.03.21 13:28

Украинцам рассказали, кто не сможет получить субсидию
11.03.21 10:29

В НАН дали прогноз по суточному заболеванию коронавирусом в Украине
08.03.21 14:40

Управделами УПЦ передал настоятелям захваченных храмов церковную утварь для богослужений
07.03.21 14:29

В Кривом Роге процветает подростковое насилие
07.03.21 14:05

Стало известно, когда кофе вредит здоровью
07.03.21 18:20

Вокруг Оксаны Марченко объединятся лидеры общественного мнения, поскольку она несет в массы месседж прощения, -- СМИ
07.03.21 18:26

Гетманцев: Основания для применения санкций в отношении Медведчука нам до сих пор не известны
07.03.21 12:33

Жертвами COVID-19 в Украине стали еще более ста человек
06.03.21 14:43

Оксана Марченко поддержала журналистов незаконно закрытых властью телеканалов
09.03.21 12:09

Украинцев «обяжут» знать английский язык
06.03.21 12:54

Стало известно, каким будет курс гривны после праздничных выходных
06.03.21 11:51

Группа ученых спрогнозировала сроки вымирания почти всего живого на Земле
Фото и Видео
В Киеве горел дом престарелых. Внутри находились 80 человек
В Киеве горел дом престарелых. Внутри находились 80 человек
В Киеве горел дом престарелых. Внутри находились 80 человек
В Киеве горел дом престарелых. Внутри находились 80 человек
Звезда фильма «Волк с Уолл-стрит» может податься в большую политику
Звезда фильма «Волк с Уолл-стрит» может податься в большую политику
В Ровно около школы произошла жестокая драка подростков
В Ровно около школы произошла жестокая драка подростков
В столичном Гидропарке на территории отеля возник мощный пожар
В столичном Гидропарке на территории отеля возник мощный пожар
В Днепре мужчина ради развлечения устроил стрельбу с балкона
В Днепре мужчина ради развлечения устроил стрельбу с балкона
В Киеве задержали грозу местных школьников
В Киеве задержали грозу местных школьников
Названы фавориты Евровидения-2021
Названы фавориты Евровидения-2021
«Отпраздновали распитием шампанского в аудитории»: в столичном вузе торжественно открыли туалет
«Отпраздновали распитием шампанского в аудитории»: в столичном вузе торжественно открыли туалет
Дедушка-геймер из Китая удивил Интернет
Дедушка-геймер из Китая удивил Интернет
В Кабмине рапортуют о готовности Украины к третьей волне коронавируса
В Кабмине рапортуют о готовности Украины к третьей волне коронавируса
fraza.com
Новости блогосферы
13.02.21 15:20

Гражданин Украины не обязан поддерживать политику властей и быть патриотом
09.02.21 20:27

Зеленский совершил государственный переворот. Его ждет уголовная статья
07.02.21 18:03

Изнасилование Зеленским
06.02.21 10:10

Зеленский становится опасным для общества

Опрос

Если бы выборы президента были сегодня, за кого бы вы проголосовали?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.