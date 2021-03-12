Пакистан запретил TikTok за «непристойность»

Главное: TikTok в Пакистане перестал работать. Названа причина.

Детали: Популярный сервис коротких видео TikTok перестал работать в Пакистане. Его обвинили в «непристойности», после чего закрыли.

Соответствующее решение вынес Высокий суд города Пешавар, который поручил Пакистанскому телекоммуникационному управлению закрыть доступ к нему.

Отмечается, что данный сайт «распространяет непристойный контент».

Стоит напомнить, что TikTok в Пакистане запрещали еще в прошлом октябре, но вскоре запрет был снят после того, как компания-разработчик обязалась модерировать аккаунты в соответствии с местными законами.

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