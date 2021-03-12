Стало известно об удивительной пользе малины

Главное: Малина предотвращает онкологию. Об этом говорят британцы.

Детали: Британские диетологи поведали о небывалой пользе малины. Они выяснили, что употребление этой ягоды в небольших количествах предотвращает развитие рака.

Специалисты говорят, что малина богата кверцетином и галловой кислотой, то есть флавоноидами, обеспечивающими здоровье сердца и препятствующими накоплению жира.

Отмечается, что эта вкусная ягода содержит в себе мощные антиоксидантные соединения, которые обладают антиоксидантным действием и снижают риск развития диабета и онкологии.

Кроме этого, информируется, что малина помогает снизить уровень сахара в крови и инсулинорезистентность.

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