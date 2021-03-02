Верховная Рада существенно усилила ответственность за «минирование» школ и больниц

Главное: Народные депутаты ужесточили наказание за ложное минирование ряда объектов инфраструктуры, включая больницы и школы.

Детали: Верховная Рада Украины приняла закон, ужесточающий уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности людей. Как сообщает LB.ua, соответствующий законопроект № 3911 на заседании во вторник, 2 марта, приняли в целом голосами 286 народных депутатов.

Документ вносит изменения в статью 259 Уголовного кодекса. Ранее эта статья предусматривала от 4 до 8 лет тюрьмы за повторное «минирование» или «минирование» с тяжелыми последствиями, за совершение подобного преступления впервые и без тяжелых последствий предполагалось более мягкое наказание — от 2 до 6 лет заключения.

Теперь от 4 до 8 лет тюрьмы можно получить и за первое «минирование» без тяжелых последствий, если целью лживого сообщения были следующие учреждения:

— критически важные объекты инфраструктуры;

— объекты или сооружения, обеспечивающие деятельность органов государственной власти;

— учреждения здравоохранения или образования.

В тему: 4 ноября 2020 года в Кривом Роге четвероклассник сообщил в полицию о минировании школы, чтобы сорвать уроки.

На следующий день неизвестный сообщил о минировании станций метро «Площадь Льва Толстого» и «Дворец спорта».