Митрополит Антоний объяснил, что является главным в притче о блудном сыне

Главное: Если мы неспособны радоваться, когда видим раскаяние нашего брата, значит мы еще не стали подлинными христианами.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kp.ua , об этом сказал управделами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Накануне Великого поста в храмах читают притчу о блудном сыне. Центральный момент притчи, это слова о том, что человек, ушедший от Отца в далекую страну, вдруг пришел в себя (см. Лк. 15, 17). В блудном сыне произошел таинственный внутренний переворот. Он остро почувствовал себя удаленным от Отца и захотел вернуться в Отчий дом без всяких условий, пусть даже и в качестве последнего раба. В этом и есть суть раскаяния», — рассказал митрополит Антоний.

Архиерей объяснил, что покаяние – это не просто формальное перечисление своих грехов на исповеди.

«Это глубинное осознание своего отдаления от Бога и жгучее желание вернуться в дом Отца. Если в человеке рождается это чувство, он не выдвигает никаких условий, он признает свое падение и отдает себя в руки Божии. Рассказ об этом чувстве раскаяния очень важен в преддверии поста. Ведь пост – это время покаяния, время отвержения греха и борьбы с грехом. И здесь Церковь говорит нам, что главное – это правильный внутренний настрой, а вовсе не внешнее соблюдение правил», — продолжил управделами УПЦ

Владыка отметил, что в притче о блудном сыне можно видеть определенную параллель к притче о мытаре и фарисее. «Рассказ начинается с фразы о том, что у отца было два сына. И мы видим, опять же, два типа взаимоотношений с отцом. Один сын ушел, но затем раскаялся и вернулся. А второй никуда не уходил, постоянно пребывал в доме отца. И вот этот второй сын, подобно фарисею, считал себя праведником. И когда он видит, что отец проявляет милость не к нему, а к кающемуся грешнику, он осуждает отца», — рассказывает архиерей.

«Это еще одно важное напоминание в преддверии Великого поста о том, что соблюдение правил теряет смысл, если в нашем сердце нет любви к ближнему. Если мы неспособны радоваться, когда видим раскаяние нашего брата, значит мы еще не стали подлинными христианами», — заключил митрополит Антоний.