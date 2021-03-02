Зеленский на передовой привился индийской вакциной от коронавируса

Главное: Президент Владимир Зеленский приехал на передовую, чтобы привиться вместе с военнослужащими индийской вакциной от коронавируса.
Детали: Президент Украины Владимир Зеленский привился от коронавируса произведенной в Индии вакциной Covishield, которая принадлежит шведско-британской компании AstraZeneca. Как сообщается на официальной странице главы государства в Twitter, первую дозу препарата он получил вместе с военнослужащими Вооруженных сил Украины в Донецкой области.
«Вакцина позволит нам снова жить без ограничений», — написал Зеленский. В качестве подтверждения он опубликовал соответствующее фото.
В тему: 22 февраля 2021 года Индия поставила в Украину первую партию вакцин от коронавируса CoviShield в количестве 500 тыс. доз.
24 февраля началась вакцинация.
26 февраля были зафиксированы первые осложнения.
1 марта 2021 года более двух десятков медиков почувствовали недомогание после вакцинирования от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield в Одессе.