Зеленский на передовой привился индийской вакциной от коронавируса

Главное: Президент Владимир Зеленский приехал на передовую, чтобы привиться вместе с военнослужащими индийской вакциной от коронавируса.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский привился от коронавируса произведенной в Индии вакциной Covishield, которая принадлежит шведско-британской компании AstraZeneca. Как сообщается на официальной странице главы государства в Twitter, первую дозу препарата он получил вместе с военнослужащими Вооруженных сил Украины в Донецкой области.

«Вакцина позволит нам снова жить без ограничений», — написал Зеленский. В качестве подтверждения он опубликовал соответствующее фото.

В тему: 22 февраля 2021 года Индия поставила в Украину первую партию вакцин от коронавируса CoviShield в количестве 500 тыс. доз.

24 февраля началась вакцинация.

26 февраля были зафиксированы первые осложнения.

1 марта 2021 года более двух десятков медиков почувствовали недомогание после вакцинирования от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield в Одессе.