На Прикарпатье больницы переполнены пациентами с коронавирусом. Больных кладут прямо в коридорах

Главное: В Ивано-Франковске закончились койки для больных коронавирусом, заполнены также все реанимационные отделения города. Люди вынуждены лежать прямо в коридорах.

Детали: Больницы в Ивано-Франковской области переполнены пациентами, болеющими COVID-19, они вынуждены лежать в коридорах. По словам руководителя Управления здравоохранения городского совета Марии Бойко, коронавирусных больными также заполнены кровати, которые предназначались для пациентов с хирургической и травматической патологией и больные продолжают поступать.

«И в первой городской клинической больнице, и в Центральной городской клинической люди лежат в коридорах. Мы взяли все кровати: старые и списанные, несмотря на ситуацию. Реально — больницы заполнены», — цитирует Бойко «Укринформ».

Она также подчеркнула, что реанимации во всех заведениях заполнены.

Так, за минувшие сутки в ЦГКБ госпитализировали 49 пациентов, 2 из них — в очень тяжелом состоянии.

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