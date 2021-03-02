Ученые узнали о неандертальцах кое-что интересное

Главное: Каким был слух у неандертальцев? Поведали ученые.

Детали: Международная группа ученых из Испании, США и Великобритании выяснила, каким был слух у неандертальцев. Их цитирует издание Nature Ecology & Evolution.

Так, антропологи уверяют, что слуховой аппарат у древних людей был такой же, как и у нас.

При этом, сказано в их отчете, неандертальцы могли воспринимать и воспроизводить человеческую речь. Кроме этого они обладали способностью общения с помощью звуков.

Отмечается, что специалисты создали виртуальные трехмерные модели структур внутреннего уха у Homo sapiens, неандертальцев и более ранних гомининов (предков неандертальцев, живших в плейстоцене в районе Атапуэрка в Испании).

После этого данные ввели в биоинженерную модель и рассчитали для каждого из трех видов частотный диапазон максимальной чувствительности — полосу пропускания.

Ученые говорят: «Наши результаты показали у неандертальцев наличие более широкого диапазона пропускания по сравнению с предками из Атапуэрки. Лучше всего они (как и мы) слышали в диапазоне 4-5 килогерц».

В работе также сказано: «Неандертальцы обладали системой коммуникации, столь же сложной и эффективной, как современная человеческая речь. Они могли слышать тот же диапазон звуков, что и современные люди, а их слух был оптимизирован для восприятия согласных».

В тему: мы писали, что древние люди умели впадать в зимнюю спячку.