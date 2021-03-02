На Черкащине откроют православную гимназию

Зеленский на передовой привился индийской вакциной от коронавируса
Жертвами COVID-19 в Украине стали еще 162 человека
В Киеве по неизвестным причинам умер «патриарх украинской дипломатии»
Украина может отказаться от перевода часов
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Во Франции бывшего президента на год посадили в тюрьму
Стали известны все обладатели престижной кинопремии «Золотой глобус»
Теперь голоса «слуг народа» будут считывать по отпечаткам пальцев
Опальный нардеп Дубинский устроил ДТП на Львовщине, – СМИ
С сегодняшнего дня украинским пенсионерам будут платить больше. Но не всем