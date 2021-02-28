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Новости > Совершено нападение на известную актрису Николь Кидман

Совершено нападение на известную актрису Николь Кидман

Агата Кловская
28.02.21 00:55
662
Совершено нападение на известную актрису Николь Кидман

Главное: Актрису Николь Кидман ударили в театре. Об этом поведал ее муж.

Детали: С известной актрисой Николь Кидман произошел неприятный инцидент, когда она посещала Сиднейский оперный театр со своим мужем Китом Урбаном. Об этом пишут западные СМИ.

Подробности поведал сам мужчина. Он рассказал, что во время оваций после спектакля сидевший за ними мужчина ударил его супругу программкой по лицу. При этом он возмущался их аплодисментами, уверяя, что в Австралии не принято так себя вести.

Между мужчинами едва не вспыхнула драка. В дело пришлось вклиниться полиции.

Супруг актрисы потом признался, что никогда не посещал оперный театр и не знал, что овации там не приняты.

В тему: мы писали, что умерла «театральная любовница» Владимира Высоцкого.

Тэги: мир, театр, кино, Австралия, культура, опера, Николь Кидман

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