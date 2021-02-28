Совершено нападение на известную актрису Николь Кидман

Главное: Актрису Николь Кидман ударили в театре. Об этом поведал ее муж.

Детали: С известной актрисой Николь Кидман произошел неприятный инцидент, когда она посещала Сиднейский оперный театр со своим мужем Китом Урбаном. Об этом пишут западные СМИ.

Подробности поведал сам мужчина. Он рассказал, что во время оваций после спектакля сидевший за ними мужчина ударил его супругу программкой по лицу. При этом он возмущался их аплодисментами, уверяя, что в Австралии не принято так себя вести.

Между мужчинами едва не вспыхнула драка. В дело пришлось вклиниться полиции.

Супруг актрисы потом признался, что никогда не посещал оперный театр и не знал, что овации там не приняты.

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