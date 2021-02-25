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Новости > Под Киевом зима уйдет по-древнеславянски

Под Киевом зима уйдет по-древнеславянски

Автор: «Фраза»
25.02.21 18:34
42
Под Киевом зима уйдет по-древнеславянски

27 и 28 февраля в Древнем Киеве Княжества Киевская Русь («Парк Киевская Русь») пройдут проводы зимы по древнеславянским традициям с размахом и безудержным весельем. Гостей ждут средневековые забавы, обряды, хороводы и мастер-классы, вкуснейшие блюда с костра, катание на лошадях.

Издавна в Украине устраивали громкие проводы зимы. С дохристианских времен наши предки знали: если надоела хмурая зима и хочется весеннего солнышка, нужно устроить шумные гуляния, чтобы напугать зиму и заставить ее уйти, да и весна скорее проснется после зимнего сна.

27 и 28 февраля жители Княжества приглашают на традиционные гуляния «Проводы зимы», чтобы вместе вспомнить традиции наших предков, прогнать зиму, позвать весну и от души повеселиться в атмосфере живого средневековья. А древнеславянские забавы и обряды наполнят программу особенным колоритом.

Жители Княжества распахнут для гостей ворота в настоящий средневековый город — Древний Киев, где можно увидеть монументальные деревянные оборонительные сооружения (длиной около 300 метров), Михайловские ворота (высотой 21 метр), усадьбы киевлян Х-ХII веков, княжеские терема и трибуны, сторожевые башни, а также воссозданный действующий деревянный храм Киева Х-го века. Посетителей ждут уникальные экспозиции с осадными орудиями, воссозданной боевой ладьей Х века и даже средневековая пыточная.

27 и 28 февраля гостей ждет интересная развлекательная программа, посвященная древнеславянским традициям и обрядам. Жители Древнего Киева пригласят и взрослых, и детей принять участие в веселых и познавательных конкурсах, зажигательных славянских хороводах.

Продолжит программу знакомство с уникальной «живой» коллекцией лошадей редких древних пород, собранных из самых дальних уголков мира в Княжеской конюшне. Посетителям расскажут много интересного об истории выведения и особенностях пород. Гости будут поражены грациозностью и выучкой этих прекрасных скакунов. На открытых мастер-классах по дрессировке и уходу за лошадьми опытные коневоды поделятся с посетителями секретом, как сделать так, чтобы эти умные и благородные животные стали настоящими друзьями для своих хозяев.

Все желающие смогут подойти к лошадям, погладить их, сфотографироваться с ними, проехать верхом или в экипаже.

Незабываемых эмоций и драйва добавит открытый мастер-класс, во время которого отважные воины удивят посетителей виртуозным владением средневековым оружием.

В Древнем Киеве возрождаются традиционные украинские древние конные боевые искусства: джигитовка и верховая стрельба из лука. Все желающие могут сами освоить древнее боевое искусство верховой стрельбы из лука, записавшись в школу конных лучников «Князь Владимир».

Стать ее учеником очень просто: нужно обратиться к организаторам в Древнем Киеве или связаться по тел. (044) 461-99-37 и (050) 385-20-35. Уже с первого занятия вы начнете постигать искусство управления лошадью и меткой стрельбы из лука.

В Древнем Киеве каждый почувствует себя полноправным жителем средневекового города. Здесь можно пройтись по средневековым улочкам, затаив дыхание от шедевров средневековой архитектуры, зайти в средневековую лавку и выбрать на память оригинальный сувенир ручной работы. В гостях у знахарки-волхвини можно узнать о тайнах прошлого и будущего и отведать травяных напитков по древним рецептам.

Согреться и отведать вкуснейших блюд и напитков, приготовленных княжескими поварами на открытом огне, можно в теплой уютной Княжеской корчме. Любителей экстрима порадуют скоростная горка «Змей Горыныч» и канатный спуск «Полетайло».

Княжеские повара попотчуют гостей горячими напитками и вкуснейшими блюдами с костра.

Кто захочет продлить путешествие в средневековье еще на день, может остаться на ночлег в комфортабельных комнатах, предварительно забронировав места.

Древний Киев открывается в 10:00. Программа начнется в 13:30.

В программе возможны изменения.

Цена билета: полный билет для взрослого — 200 грн., для пенсионеров и студентов — 150 грн., для детей школьного возраста — 80 грн., для дошкольников — бесплатно.

Посещение Древнего Киева происходит с соблюдением требований карантинного режима.

Древний Киев расположен в 45 минутах езды от Киева современного — в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов.

Доехать можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток можно узнать на сайте «Обуховтранс» или на сайте «Парк Киевская Русь» в разделе «Контакты».

Подробная информация на сайте www.parkkyivrus.com

Тэги: Киев

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