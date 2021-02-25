Главные новости за 25 февраля 2021 года

— В Украине заблокируют более 400 сайтов, среди которых много популярных. Появился полный список

— Жертвами коронавируса в Украине стали еще 135 человек. Выявили еще 8147 случаев заразы.

— Президент Владимир Зеленский подписал указ о сроках проведения очередных призывов на срочную военную службу в 2021году. Призывные комиссии начнут работу 1 апреля и 1 октября 2021 года. При этом призывники не будут служить на Донбассе.

— Закарпатские медики говорят о мутации вируса, который имеет нехарактерные для этого заболевания симптомы. Это, в частности, рвота, диарея и глухота.

— В криворожской школе родители некоторых детей не смогли выделить требуемую родительским комитетом сумму на подарок учительнице. В итоге в учебном заведении разгорелся нешуточный скандал.

— Президентский борт Ту-154М, в результате крушения которого под Смоленском погиб Лех Качинський, был уничтожен в результате взрыва. К такому выводу пришла подкомиссия по повторному расследованию причин катастрофы самолета.

— Ученые предупредили, что летучие мыши могут «подарить» миру еще одну жуткую пандемию.