В Одессе 13-летняя девочка бросилась под поезд. «Группы смерти» в действии?

Главное: В Одессе на железной дороге погибла школьница. За несколько часов до трагедии она написала в одной из соцсети о том, что хочет броситься под поезд.

Детали: В Одессе 13-летняя девочка попала под колеса поезда на станции «Депо» в Суворовском районе города. Она погибла мгновенно от полученных ранений, сообщает пресс-служба областной полиции.

Происшествие произошло вчера, 24 февраля, около полуночи. По словам машиниста, он увидел, как ребенок пересекал пути, разговаривая по телефону. Мужчина стал подавать предупредительные сигналы. Услышав их, девушка легла прямо на рельсы. Машинист сразу же применил экстренное торможение, но остановить транспорт вовремя не смог.

По словам родственников, в их семье конфликтов не было и намерений покончить с собой девочка не высказывала. В то же время ее подруга сказала, что за несколько часов до смерти она написала в общую группу в одном из мессенджеров, что хочет броситься под поезд.

Следователи открыли производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

В тему: В последнее время в Украине снова заговорили о так называемых группах смерти после череды подростковых смертей.

На днях в Ровно спасли подростка, которому в «группах смерти» дали опасное задание.