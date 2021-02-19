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Новости > Реакция мировых СМИ на запрет телеканалов свидетельствует, что Зеленский & Co проиграли эту схватку Медведчуку, - Куракин

Реакция мировых СМИ на запрет телеканалов свидетельствует, что Зеленский & Co проиграли эту схватку Медведчуку, - Куракин

Автор: «Фраза»
18.02.21 22:49
374
Реакция мировых СМИ на запрет телеканалов свидетельствует, что Зеленский & Co проиграли эту схватку Медведчуку, - Куракин

Владимир Зеленский реанимирует карательную политику нетерпимости, которую проводил его предшественник Петр Порошенко. Запрет телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK серьезно навредил международному имиджу Украины. Об этом написал в своем блоге политический обозреватель Алексей Куракин.

«Но, вот беда — забыл прочесть Булгакова, книги которого он демонстрировал в своем очередном пафосном и бессмысленном видеоролике. А ведь Михаил Афанасьевич предупреждал: если придумать что-то «нескладное», то «над вами потешаться будут», — съязвил публицист.

Обогреватель сообщил, что ведущие и мировые СМИ осуждают «вопиющее нападение на свободу прессы» в исполнении Зеленского (ведущее немецкое издание Deutsche Welle — со ссылкой на европейскую и международную ассоциации журналистов (EFJ и IFJ).

Куракин отметил, что ведущие иностранные СМИ сравнили действия Зеленского с «ножом мясника», убивающего свободу слова.

«Вместо хвалебных отзывов в адрес Зеленского, ведущие информационные ресурсы и мировые СМИ:

— называют действия Зеленского „популистским шагом“ — чтобы „укрепить свою слабую поддержку среди избирателей“ (популярный немецкий интернет-портал Bne IntelliNews);

— сравнивают „неоправданные“ и „далеко не демократические“ действия Зеленского с „ножом мясника“, убивающего свободу слова (глава Ассоциации независимых СМИ Чехии, публицист Станислав Новотный);

— указывают на отсутствие каких-либо доказательств при введении санкций против телеканалов — „в президентском указе... мотивы решения не приводились“ (крупнейшее международное новостное агентство Reuters), „...в указе... не предоставлены основания для запрета...“ (итальянское государственное агентство ANSA — на итальянском и английском языках), „...это внесудебная атака... на свободу прессы“ (испанское новостное агентство Europa Press — цитируя слова Генерального секретаря Международной федерации журналистов (IFJ) Энтони Беланжера), „... законность санкций находится под вопросом...“ (базирующееся в Берлине издание Bne (Business New Europe) IntelliNews)», — аргументировал журналист.

Как отметил Куракин, реакция ведущих мировых СМИ на запрет телеканалов свидетельствует о том, что власть во главе с Зеленским проиграла эту партию Виктору Медведчуку.

«Официальный Киев — уже в который раз! — серьезно навредил международной репутации Украины. Президент Зеленский так и не смог предоставить какие-либо доказательства обоснованности введения санкций против нардепа Козака и оппозиционных телеканалов. Начав эту „партию“, украинские власти тут же её и проиграли — оппозиции, возглавляемой Медведчуком», — охарактеризовал ситуацию автор.

По словам Куракина, для «зеленой» команды уже стало традицией проигрывать Медведчуку — в качестве примеров журналист привел историю с освобождением 4 украинок из ОРДЛО, договоренностями о производстве вакцины «Спутник V».

«Так случилось в середине января 2021 года, когда власть использовала спецслужбы и силу административного давления, чтобы помешать Медведчуку (в качестве посредника) вернуть удерживаемых лиц. Как результат, все увидели: украинские граждане более «выгодны» властям в тюрьмах ОРДЛО, а процесс мирного урегулирования стал еще более «замороженным», — напомнил журналист.

«Подобное произошло, когда Медведчук (еще в начале декабря 2020 года!) предоставил готовое решение проблемы вакцинации украинцев. А власть, которая до сих пор не осилила начать вакцинацию, осилила только запретить регистрацию „Спутник V“ в Украине — такое постановление принял 8 февраля 202 года Кабмин под руководством Шмыгаля. И опять конфуз: сегодня Европа серьезно задумывается о приобретении доказавшей свою эффективность российской вакцины, а Киев готовится „переможно“ скупать у поляков неликвидную AstraZeneca, которую наши соседи опасаются вкалывать своим старикам», — иронично отметил журналист.

Куракин процитировал спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, которая говорит о том, что власть пошла на запрет телеканалов, в том числе, чтобы не допустить освобождения женщин из ОРДЛО при посредничестве Медведчука.

«А пан Арестович, представляющий позицию украинской делегации в Минской контактной группе, проговорился, что инициатива по освобождению 4 украинок стала „последней каплей“ для Офиса президента. Складывается впечатление, что в ОП готовы пойти на что угодно, вплоть до запрета телеканалов, чтобы сорвать освобождение людей, которых ОРДЛО согласились отпустить при посредничестве Виктора Медведчука», — заключил политический обозреватель Алексей Куракин.

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