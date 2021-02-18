«Вы не меня, вы уважение потеряли»: «Голос» выгнал депутата, набившего морду из-за матерщины на сцене

Главное: Фракция «Голос» в Киевском городском совете исключила из своих рядов Константина Богатова, устроившего потасовку со стендапером Владом Капицей из-за матерщины во время выступления. Сам он объяснил свое поведение оскорблением в адрес кинотеатра «Братислава», который он считает своим детищем.

Детали: Депутата Киевского городского совета Константина Богатова исключили из фракции «Голос» из-за потасовки с юмористом-стендапером Владом Капицой. Депутат от «Голоса» Максим Нефедов на своей странице в Facebook назвал это решение «самым трудным, которое пришлось принимать».

«Можно обсуждать, кто „первый начал“, но публичное лицо не имеет права реагировать насилием на иные культурные предпочтения или художественные вкусы. Это не вопрос политического выбора, где каждый депутат может иметь собственную позицию», — написал он, добавив, что «Костя — хороший человек».

«Он резкий, прямой и очень бескомпромиссный „уличный боец“, который готов стоять за свои убеждения. Именно поэтому он и стоял на Майдане, получил там тяжелые ранения, поэтому он боролся за различные проекты на Оболони — парк Почайна, переименование станции метро, ​​сохранения арт-центра „Братислава“. За то время, которое мы работали вместе, он всегда поддерживал правильные решения и был против любых компромиссов», — объяснил депутат.

«Но даже хорошие люди порой делают очевидные ошибки, и на эти ошибки должна быть реакция», — заключил Нефедов, выразив надежду на то, что «Константин делами восстановит свою репутацию и сделает еще много полезного для Киева».

Сам опальный депутат осудил коллег за такое решение, обвинив их в том, что они «выстрелили ему в спину». В видеообращении на своей странице в Facebook он рассказал, что «вся эта история началась с оскорбления молодым стендапером кинотеатра „Братислава“», который он считает своим детищем.

«Да, я не сдержался, я вспылил. В этом конфликте мы проиграли медийно молодым, но талантливым ребятам. К сожалению, партия „Голос“ проиграла в квадрате: сначала медийно, а потом сдав своих. Сейчас им кажется, что они отыграли какие-то очки, но нет. Ребята, вы не меня потеряли, вы уважение к себе потеряли» — заявил Богатов, стоя на Институтской улице в Киеве.

«Да, мне на стендапе закидывали, что я русскоязычный. Так вот, чтобы ты, стендапер, разговаривал в „Братиславе“ на украинском языке, а не жил по мовным законам Кивалова... я на этом месте кровь пролил. И еще сотни таких как я. А кто-то жизнь отдал. Я имею в право в этом городе разговаривать по-русски. Я тогда не знал, что твой стендап украиноязычный будет обычным грязным русским матом, но обратно не отмотать», — заключил Богатов.

В тему: 14 февраля 2021 года в одном из киевских кинотеатров произошла потасовка между депутатом Киевсовета Константином Богатовым и известным стендап-комиком Владиславом Капицей. Поводом стало матерное выступление другого комика — Дмитрия Полищука.