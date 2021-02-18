Украинцы назвали самые коррумпированные органы власти

Главное: Самыми коррумпированными органами власти украинцы считают Верховную Раду Украины, Офис президента и Министерство внутренних дел. При этом почти половина наших граждан убеждены, что коррупция препятствует развитию страны.

Детали: Около 49% украинцев считают коррупцию главным препятствием для развития страны. По данным социологического опроса, проведенного Украинским институтом будущего, самым коррумпированным органом власти респонденты считают Верховную Раду Украины. Как сообщает пресс-служба института, такого мнения придерживаются 38% наших граждан.

23% украинцев считают наиболее коррумпированным Офис президента, каждый пятый — Министерство внутренних дел.

При этом 45% жителей страны уверены, что наиболее эффективно бороться с разворовыванием бюджета и взятками способны обычные граждане, 39% — общественные организации.

Отметим, что помимо коррупции в число главных проблем страны украинцы отнесли высокие коммунальные тарифы (39%) и низкие зарплаты (36%).

Опрос проводился с 27 января по 5 февраля. В нем приняли участие 2400 респондентов старше 18 лет со всех регионов Украины, кроме оккупированных территорий Донбасса и АР Крым. Статистическая погрешность исследования не превышает 2,05%.

В тему: За первый месяц 2021 года Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в Единый государственный реестр лиц, которые совершили коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, сведения о 477 лицах.