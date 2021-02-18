Ученые обнаружили очередные неожиданные и разрушительные последствия глобального потепления

Главное: Максимальная скорость ураганов в районе Бермудских островов за последние 60 лет выросла более, чем вдвое. Ученые связывают это с глобальными климатическими изменениями. Те же явления уже к 2050 году радикально повлияют на погоду в Китае.

Детали: В период с 1955 по 2019 гг средняя интенсивность ураганов возле Бермудских островов, если оценивать по максимальной скорости ветра, увеличилась с 56 до 113 км/ч. Как сообщает Lenta.ru, в среднем рост скорости составил 10 км/ч в десятилетие.

При этом температура поверхности океана за этот же период повысилась на 1,1 градуса Цельсия. По мнению ученых, это может указывать на то, что усиление ураганов происходит за счет тепловой энергии, которая выделяется в атмосферу с поверхности океана.

Исследователи также разработали метод прогнозирования силы ураганов, используя теорию потенциальной интенсивности ураганов, данные метеозондирования, а также результаты наблюдений за поверхностью и верхним слоем океана внутри и в окрестностях ураганов, проходящих в пределах ста километров от Бермудских островов за последние 65 лет. Оказалось, что для более точного прогнозирования необходимо принимать во внимание не только температуру поверхности моря, но и тепло, содержащееся в верхнем слое морской воды.

Между тем, как сообщает Phys.org, по подсчетам ученых из Редингского университета в Великобритании и Китайской академии наук, к 2050 году из-за изменений климата, вызванных выбросами парниковых газов, максимальные и минимальные температуры в Китае повысятся примерно на 2 градуса Цельсия. При этом самая жаркая дневная температура увеличится на 2,4 градуса Цельсия.

Ожидается, что это потепление будет более резким, чем прежде, и в 5 раз превысит наблюдаемые сейчас межгодовые колебания температуры. Таким образом, число дней, когда температура будет повышаться выше 25 градусов, увеличится на восемь, а число ночей с температурой не ниже 20 градусов — на 11.

В тему: В начале 2020 года Ученые из университета Святого Томаса в Миннесоте (США) сообщили, что последние пять лет являются рекордными относительно повышения температуры мирового океана.

В сентябре того же года ученые из Бернского университета в Швейцарии установили, что в результате человеческой деятельности частота появления в Мировом океане тепловых волн увеличилась в несколько раз, что имеет катастрофическое воздействие на разрушение морских экосистем и наносит серьезный ущерб рыболовству.

Напомним: Американские климатологи зафиксировали неожиданное повышение температуры земной атмосферы на фоне пандемии коронавируса. По их мнению, это связано с массовыми локдаунами и сокращением выброса аэрозолей.