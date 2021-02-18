Главные новости за 18 февраля 2021 года

- Коронавирус в Украине убил еще 163 людей. Заболели 6 237 человек.

- В Киеве замерз мужчина. Произошло это прямо на остановке.

- Правительство изменило порядок призыва граждан Украины на срочную военную службу с целью усовершенствования процедуры и приведения ее в соответствие с действующим законодательством. При этом не указывается, о каких конкретных изменениях идет речь.

- Уже через полторы недели цены на проезд «Укрзализныцей» начнут расти ежемесячно.

- В Украину идет значительно потепление. Зима отступает.

- В Атлантик-Сити взорвали Trump Plaza. Опубликовано видео.