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Новости > Главные новости за 18 февраля 2021 года

Главные новости за 18 февраля 2021 года

Автор: «Фраза»
18.02.21 19:00
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Главные новости за 18 февраля 2021 года

- Коронавирус в Украине убил еще 163 людей. Заболели 6 237 человек.

- В Киеве замерз мужчина. Произошло это прямо на остановке.

- Правительство изменило порядок призыва граждан Украины на срочную военную службу с целью усовершенствования процедуры и приведения ее в соответствие с действующим законодательством. При этом не указывается, о каких конкретных изменениях идет речь.

- Уже через полторы недели цены на проезд «Укрзализныцей» начнут расти ежемесячно.

- В Украину идет значительно потепление. Зима отступает.

- В Атлантик-Сити взорвали Trump Plaza. Опубликовано видео.

Тэги: общество, мир, новости Украины, коронавирус, COVID-19

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