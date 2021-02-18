Стало известно, кому противопоказано коровье молоко

Главное: Чем коровье молоко вредно для детей? Пояснили ученые.

Детали: Ученые из Имперского колледжа Лондона заявили о вреде коровьего молока для детей. Они обосновали это в своем отчете.

Исследователи говорят, что его употребление стало наиболее частой причиной смерти детей от пищевой аллергии.

Для этого эксперты изучили данные с 1998 по 2018 год.

Оказалось, что на коровье молоко приходится около 26% таких смертей детей школьного возраста.

При этом, как отмечается, наибольший рост наблюдался среди детей в возрасте до 15 лет.

Специалисты говорят: «С 1992 года наблюдается снижение доли смертей от арахиса или древесного ореха (tree nuts), но количество смертей из-за употребления коровьего молока увеличилось».

Информируется следующее: «У большинства маленьких детей аллергия на коровье молоко пройдет по мере взросления, однако среди взрослых людей оно также является причиной более четверти смертей, вызванных пищевой анафилаксией».

Установлено, что за указанный промежуток времени в больницу с отравлениями поступили почти 102 тысячи человек, при этом 30% случаев были вызваны пищевыми продуктами.

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