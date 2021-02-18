Синоптики уверяют, что уже в понедельник в Украину придет настоящая весна

Главное: В Украину идет значительно потепление. Зима отступает.

Детали: Зима в Украине начнет отступать уже в следующий понедельник, 22 февраля. Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики говорят о значительно потеплении в начале следующей недели.

По стране ожидается сухая и малооблачная погода, лишь на востоке возможен небольшой мокрый снег.

Температура воздуха днем прогреется до плюс 2-12, а ночью ожидается от минус 5 до плюс 2.

В Киеве будет без осадков: днем 6-8 тепла, а ночью от минус 2 до 0.

Карта погоды:

В тему: ранее была названа дата потепления в Украине.