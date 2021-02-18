COVID-19 в Украине вновь набирает обороты: смертность растет

Главное: Коронавирус в Украине убил еще 163 людей. Заболели 6 237 человек.

Детали: Ситуация с COVID-19 в Украине усугубляется. Данные на четверг, 18 февраля, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

За сутки выявили еще 6 237 случаев заразы. При этом госпитализировали 2 222 больных, а 5 225 человек выздоровели.

Провели 64 688 тестов: методом ПЦР – 28 941, методом ИФА – 15 056, исследований экспресс-тестами на антиген – 20 691.

Наибольший прирост больных фиксировали в Ивано-Франковской (799) и Винницкой (514) областях, а также в Киеве (513).

Жертвами коронавируса в Украине стали еще 163 человека. Всего болезнь унесла уже 24 852 жизней.

С начала пандемии заболели 1 287 141 людей, а выздоровели 1 134 120 пациентов.

В тему: накануне мы писали, что смертность от коронавируса в Украине все еще остается очень высокой.