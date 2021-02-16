Шария заподозрили в совершении тяжкого преступления. Ему грозит до 15 лет тюрьмы

Главное: Известному украинскому блогеру Анатолию Шарию, проживающему в Испании, сообщено о подозрении по статье о государственной измене и нарушении равноправия граждан.

Детали: Служба безопасности Украины объявила о подозрении в совершении преступления гражданину Украины Анатолию Шарию. Как сообщает пресс-центр СБУ, по мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере, вероятно, по заказу иностранных структур.

Как утверждается, доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях Шария иеются факты его подрывной деятельности против Украины.

Начиная с 2012 года через социальные сети, электронные СМИ и российские телевизионные каналы он способствовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций.

В частности, по данным следствия, пропагандист занимался дискредитацией государственной политики Украины, умышленно и целенаправленно распространял манипулятивную, искаженную информацию о правительственных инициативах и событиях на Востоке страны с целью обострения и дестабилизации общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов.

«При этом такие противоправные действия Шария активно использовали российские СМИ, в частности, телеканалы основной пропагандистской государственной компании ВГТРК („Россия 24“, „Россия1“), телеканал Министерства обороны РФ „Звезда“ и т. д.», — говорится в заявлении СБУ.

Кроме того, во внимание следствием были приняты неоднократные заявления и обращения граждан и организаций о возможной антиукраинской деятельности блогера на основании распространяемых им материалов в сети интернет и выступлений в российских СМИ.

Таким образом, Анатолий Шарий подозревается по двум статьям Уголовного Кодекса, по которым ему грозит наказание от штрафа в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан до 15 лет лишения свободы.

В тему: В середине 2020 года на веб-ресурсе Анатолия Шария непродолжительное время провисел пост с извинениями, адресованными «Нацкорпусу» и своим соратникам. По словам блогера, его опубликовали хакеры, которым удалось получить доступ к сайту.