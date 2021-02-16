Ученые узнали, какого цвета коронавирус на самом деле

Главное: Какого цвета коронавирус? Объяснили ученые.

Детали: Ученые из французской Высшей школы социальных наук выяснили, какого цвета коронавирус на самом деле. Их цитируют местные СМИ.

Как оказалось, зараза двухцветная – это белый и черный цвета.

Исследователи говорят, что подобная гамма все же является «условной», так как «размер молекулы SARS-CoV-2 меньше длины волны света».

Кроме этого информируется: «Такие цвета, как красный, желтый, синий или розовый используют, чтобы лучше различать детали. То же самое касается и трехмерных изображений».

В тему: мы писали, что сравнение между гриппом и коронавирусом оказалось не в пользу последнего.