Стало известно, что будет с тарифом на электроэнергию, начиная с апреля

Главное: Цены на электроэнергию с 1 апреля могут не повыситься. По мнению главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка, Кабмин может продлить действие декабрьского постановления без внесения изменений.

Детали: Ставка тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей с 1 апреля 2021 года может быть оставлена на действующем уровне — 1,68 грн/кВт-час. Как сообщает LB.ua, такое мнение высказал глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Валерий Тарасюк во время Всеукраинского форума «Украина 30» 15 февраля.

«Совсем не исключено, очень вероятно, что постановление будет продлено без изменений, и поэтому ничего не произойдет в плане населения. Но сейчас об этом еще рано говорить» , - заявил он.

В тему: 28 декабря 2020 года Кабинет министров Украины отменил льготный тариф 90 коп./кВт*час на первые 100 кВт для бытовых потребителей. Таким образом, с 1 января 2021 года весь объем потребленной электроэнергии бытовые потребители оплачивают по единому тарифу — 1,68 грн/кВт час

Предусматривается, что данные изменения действуют до 1 апреля 2021 года.

1 февраля Кабмин внес электроэнергию в список социально значимых товаров.