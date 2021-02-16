«Украина должна соблюдать европейские принципы свободы слова», - евродепутат раскритиковал санкции против «каналов Медведчука»

Если Украина желает продолжать процесс европейской интеграции, она должна соблюдать европейские стандарты свободы слова. Об этом в комментарии «Капиталу» заявил член Европейского парламента Микулаш Пекса, раскритиковав введение внесудебных санкций против трех оппозиционных телеканалов, которые ассоциируют с председателем Политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

«Надзор за медиарынком всегда должен быть аполитичным. Все соответствующие решения должны приниматься независимым органом, а не правящими политиками», — заявил он.

Депутат признал, что право на свободу слова может конкурировать с некоторыми другими правами. Однако, в любом случае решения должны принимать не политики.

«Например, СМИ иногда приходится публиковать извинения после решения суда. Однако решение о применении корректирующих механизмов всегда должно быть за независимым надзорным органом», — убежден парламентарий.

Ранее председатель Политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что введение президентом Украины Владимиром Зеленским санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK является абсолютно незаконным.

«Зеленский мечтает зачистить информационное поле, как ему советует его окружение, чтобы информационное общение Президента с украинским народом проходило на интеллектуальном уровне детского сада, под елочкой, когда Президент вещает, а благодарная аудитория внимает ему? Желает свести общение к „прикольным видосикам“? Такого не будет! Так не выйдет!» — сказал политик.

Также Медведчук предложил украинцам задуматься над тем, что во главе страны стоит непрофессиональная команда с диктаторскими амбициями, ставящая своей целью узурпацию власти и уничтожение прав и свобод граждан.