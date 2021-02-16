Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Евросоюз напомнил Зеленскому, что независимость и свобода СМИ должны быть в приоритете у Президента, – Euronews

Евросоюз напомнил Зеленскому, что независимость и свобода СМИ должны быть в приоритете у Президента, – Euronews

Автор: «Фраза»
15.02.21 22:19
308
Евросоюз напомнил Зеленскому, что независимость и свобода СМИ должны быть в приоритете у Президента, – Euronews

Европейский Союз, оценивая ситуацию в Украине со свободой слова, в частности санкции президента Зеленского, после которых последовало лишение лицензии телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, пришел к выводу, что независимость и свобода средств массовой информации должны иметь наивысший приоритет для главы государства. Как сообщает 112.ua, об этом пишет сайт популярного европейского телеканала Euronews.

Информационный портал подчеркивает, что международная и европейская ассоциации журналистов назвали закрытие телеканалов в Украине «политически мотивированным» и «вопиющим нападением на свободу прессы».

В материале приводятся слова пресс-секретаря, представителя ЕС по иностранным делам Хосепа Боррелля, который сообщил, что Европейский Союз находится в процессе оценки последствий данного решения и что независимость и свобода СМИ имеют наивысший приоритет.

Также сайт процитировал и председателя Национального союза журналистов Украины Сергея Томиленко, который отметил, что вина владельца телеканалов и их сотрудников не была доказана в судебном порядке.

«Около 1300 работников СМИ лишены доступа к своим зрителям и лишены права заниматься своей профессией. При этом судебного решения о том, что они совершили действия, наносящие вред государству, — нет», — сказал Томиленко.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что причина падения рейтинга действующего президента и его партии не в работе телеканалов, а в нежелании действующей власти решать проблемы, которые больше всего волнуют простых украинцев.

«Каждый день простые люди, беря в руки платежки за коммунальные услуги, не получая помощи в предупреждении коронавируса, сидя дома из-за бессмысленного локдауна, лишаясь права свободно говорить на родном языке, понимают — их цинично обманули и продолжают обманывать», — резюмировал Виктор Медведчук.

Тэги:

Комментарии

Статьи

15.02.21 10:33

Шпиономания тарифной паранойи

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
14.02.21 08:45

«Динамо» – «Олимпик»: на душе стало чуть спокойнее

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Громкая история, которая может плохо закончиться для Зеленского
15.02.21 20:39

Громкая история, которая может плохо закончиться для Зеленского

Автор: ZIK

Выбор редакции
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»
Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
15.02.21 22:40

Во Львов с архипастырским визитом приехал предстоятель УПЦ
15.02.21 22:22

Украина должна соблюдать европейские принципы свободы слова», - евродепутат раскритиковал санкции против «каналов Медведчука»
15.02.21 22:19

Евросоюз напомнил Зеленскому, что независимость и свобода СМИ должны быть в приоритете у Президента, – Euronews
15.02.21 21:13

«Украина должна соблюдать европейские принципы свободы слова», - евродепутат раскритиковал санкции против «каналов Медведчука»
15.02.21 21:11

Евродепутаты написали Жозепу Боррелю письмо про нарушение Украиной принципов свободы слова и законов в ситуации с «каналами Медведчука»
15.02.21 20:36

Евродепутат резко раскритиковал решение Зеленского закрыть три оппозиционных телеканала
15.02.21 20:17

Стало известно, как не нужно чистить зубы
15.02.21 19:29

Самое высокое здание в мире окрасилось в цвета украинского флага
15.02.21 19:27

Митрополит Антоний рассказал, как определить настоящую любовь
15.02.21 19:26

Зеленский закрыл «112 Украина» NewsOne и ZiК потому, что они обращали внимание на его невыполненные предвыборные обещания, - польские СМИ
15.02.21 18:59

Главные новости за 15 февраля 2021 года
15.02.21 12:59

За проживание в однокомнатной квартире в январе украинцы заплатили половину зарплаты
15.02.21 12:38

В Кабмине объяснили, что снизить цену на газ для населения мешают пенсионеры, инвалиды и субсидии
15.02.21 09:22

Смертность от коронавируса в Украине снизилась: данные на 15 февраля
14.02.21 14:03

Украинцев проверят на наличие антител к коронавирусу
14.02.21 09:17

В аннексированном Крыму в масштабном ДТП столкнулись более 30 автомобилей
14.02.21 08:03

Трамп стал первым президентом США, дважды избежавшим импичмента
13.02.21 14:02

Синоптики предупредили, что лютый мороз в Украине будет лишь крепчать
13.02.21 09:09

Россия ввела новые санкции против Украины
12.02.21 19:00

Главные новости за 12 февраля 2021 года
14.02.21 14:03

Украинцев проверят на наличие антител к коронавирусу
14.02.21 08:03

Трамп стал первым президентом США, дважды избежавшим импичмента
13.02.21 13:54

Во Львове страшной смертью погиб мужчина
13.02.21 14:02

Синоптики предупредили, что лютый мороз в Украине будет лишь крепчать
14.02.21 11:29

Ученые раскрыли тайну голубых камней из Стоунхенджа
14.02.21 07:59

Стало известно, какие диеты опасны для здоровья
13.02.21 12:43

Зеленский будет чувствовать себя комфортно, когда закроет все телеканалы и партии, оставив только «Слугу народа», – Медведчук
13.02.21 13:12

В России решили заранее вычислять будущих преступников среди школьников
13.02.21 09:09

Россия ввела новые санкции против Украины
13.02.21 12:38

Сравнение между гриппом и коронавирусом оказалось не в пользу последнего
Фото и Видео
Появилось видео, как в Китае с аттракциона упали люди
Появилось видео, как в Китае с аттракциона упали люди
Появилось видео, как в Китае с аттракциона упали люди
Появилось видео, как в Китае с аттракциона упали люди
«Уродов понабирали чернож***х»: расистский скандал разгорелся в футбольной премьер-лиге
«Уродов понабирали чернож***х»: расистский скандал разгорелся в футбольной премьер-лиге
Опубликовано видео с места весьма странного ДТП в Киеве
Опубликовано видео с места весьма странного ДТП в Киеве
Появилось пикантное фото Меган Маркл, которое многое объясняет
Появилось пикантное фото Меган Маркл, которое многое объясняет
В аннексированном Крыму в масштабном ДТП столкнулись более 30 автомобилей
В аннексированном Крыму в масштабном ДТП столкнулись более 30 автомобилей
На Ровенщине пьяный водитель школьного автобуса влетел в сугроб. Благо, дети не пострадали
На Ровенщине пьяный водитель школьного автобуса влетел в сугроб. Благо, дети не пострадали
Стоматологи из Ровно жестко поиздевались над своими маленькими пациентами
Стоматологи из Ровно жестко поиздевались над своими маленькими пациентами
На детской площадке в Киеве прогремел взрыв
На детской площадке в Киеве прогремел взрыв
На Житомирщине загорелся пассажирский поезд. Благо, обошлось без жертв
На Житомирщине загорелся пассажирский поезд. Благо, обошлось без жертв
Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом
Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом
fraza.com
Новости блогосферы
13.02.21 15:20

Гражданин Украины не обязан поддерживать политику властей и быть патриотом
09.02.21 20:27

Зеленский совершил государственный переворот. Его ждет уголовная статья
07.02.21 18:03

Изнасилование Зеленским
06.02.21 10:10

Зеленский становится опасным для общества

Опрос

Кто будет новым президентом Украины, вместо Зе?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.