В Кабмине объяснили, что снизить цену на газ для населения мешают пенсионеры, инвалиды и субсидии

Главное: Себестоимость газа, добываемого государственной «Укргаздобычей», даже в условиях роста составляет 2,6 грн за кубометр. Однако, по словам и. о. министра энергетики Юрия Витренко, она не может продавать его населению по себестоимости, «потому что есть пенсионеры, инвалиды есть много людей, которые получают субсидии».

Детали: Газ, добываемый государственной компанией «Укргаздобыча», не экспортируется в другие страны и идет на нужды населения. При этом, как объяснил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко в интервью «Радио Свобода», она добывает и отпускает примерно столько же газа, сколько потребляет население как напрямую, так и через теплокоммунэнерго в виде центрального отопления.

При этом себестоимость добычи, несмотря на существенный рост, составляет примерно 2,6 грн, что «в 2-3 раза меньше, чем цена, которую сейчас платит население». «Нужно еще учитывать тариф на передачу. Но в принципе, в любом случае себестоимость намного меньше, чем рыночная цена», — добавил он.

Таким образом, возникает вопрос, почему бы не продавать газ для населения по себестоимости. «Объясняю. Потому что многие люди не могут платить даже по 2,6 гривны. Потому что есть пенсионеры, инвалиды, есть много людей, которые получают субсидии. И эти субсидии нужно из чего-то платить», — заявил чиновник.

«Далее. Есть налоги. И есть оператор ГТС, который обслуживает трубы высокого давления. Это тоже расходы. Поэтому, если будет работать „Нафтогаз“ только по себестоимости, „Нафтогаз“ тогда не будет платить достаточное количество денег в госбюджет через налоги, через дивиденды. То есть часть прибыли, а „Нафтогаз“ практически всю прибыль платит как раз в бюджет (кажется, 95%), то и не будет денег в госбюджете, прежде всего на те же субсидии», — заключил Витренко, добавив, что речь также идет о зарплатах учителям, медикам, пенсиях и расходах на оборону.

В тему: В начале 2019 года глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что снижение тарифов на газ мгновенно поставит под угрозу курс национальной валюты.

Тогда же он сообщил, что полная себестоимость добычи отечественного газа с учетом капитальных вложений, средств на развитие, бурение и землеотвод составляет приблизительно $250 за тысячу кубометров.