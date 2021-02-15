Синоптики пообещали украинцам морозную, но бесснежную рабочую неделю

Главное: В Украине установилась морозная погода. Но снегопады не прогнозируются.

Детали: Синоптики поведали, какой будет погода в Украине на этой рабочей неделе, 15-19 февраля. Свой прогноз дал Гидрометцентр.

Украинцам обещают, что снегопады, налетевшие на нашу страну на прошлой неделе, в ближайшие дни не вернутся – должно быть сухо.

При этом установится холодная погода: днем минус 1-13, а ночью 5-24 мороза.

В Киеве снег не прогнозируется: днем будет 9-11 мороза, а ночью минус 19-21.

Карта погоды:

В тему: мы писали, что синоптики предупредили, что лютый мороз в Украине будет лишь крепчать.