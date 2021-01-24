Трехмерные голограммы и цифровые двойники: эксперты описали мир связи 6G

Главное: По оценке аналитиков из Гонконга связь шестого поколения позволит людям использовать трехмерные голограммы и цифровых двойников.

Детали: Важнейшим отличием связи шестого поколения будет переход от гигагерцового к терагерцовому диапазону, подобно тому, как с приходом 5G был осуществлен переход от мегагерц к гигагерцам. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на отчет гонконгского исследовательского агентства Counterpoint Research диапазон спектра 6G составляет от 300 гигагерц до 3 терагерц. Он обеспечит терабитную пропускную способность, исчисляемые микросекундами задержки и «невиданные ранее» возможности передачи информации.

По прогнозу аналитиков, с наступлением эры 6G появятся новые способы взаимодействия между людьми, например, посредством трехмерных голограмм. Данные способы связи требуют предельной пропускной способности канала.

Также эксперты предсказали появление цифровых двойников, которые будут взаимодействовать с физическим миром посредством дополненной реальности и искусственного интеллекта.

6G также даст толчок к развитию терабитной экономики

В то же время, как отмечается, 6G потребует развертывания сложной инфраструктуры. В частности, для работающих в терагерцовом диапазоне устройств для связи необходимы каналы прямой видимости и более высокая энергоэффективность.

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