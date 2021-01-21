Главные новости за 20 января 2021 года

— Кабинет Министров Украины принял новую тарифную сетку для работников бюджетных учреждений, в соответствии с которой уже в этом месяце зарплаты учителей вырастут на 20%.

— 52% украинцев не готовы вакцинироваться от коронавируса, даже если прививки будут для них бесплатными.

— Украинцев, вакцинированных от коронавируса, будут заносить в специальную электронную базу, чтобы врачи впоследствии могли оперативно выдать соответствующую справку.

— 20 января в Киеве зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха, способный навредить здоровью людей. В ближайшие дни ситуация не изменится.

— От коронавируса в Украине умерли еще 212 человек. Зафиксировано 4383 случая заразы.

— В Украине более миллиона человек болеют раком. Озвучена статистика.

— Семье первого космонавта Украины Леонида Каденюка угрожают неизвестные злоумышленники. По данным СМИ, речь идет об аферистах, которые пытаются завладеть его квартирой в центре Киева.

— Пятерых участников беспорядков в Новых Санжарах Полтавской области приговорили к пяти годам лишения свободы с освобождением от отбывания реального наказания с испытанием в год. Еще шестеро обязаны будут уплатить штрафы.

— Известный крымский водопад Учан-Су замерз. Появилось видео.

— Всемирная боксерская организация согласилась на проведение боя за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе между британцами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри, несмотря на претензии украинского боксера Александра Усика.

— Президент США Дональд Трамп вместе с семьей покинул Белый дом на вертолете. Перед этим он заявил журналистам, что прощается ненадолго.

— Российские космонавты на Международной космической станции остались без продуктов из-за задержки корабля с Земли. Американские астронавты бесплатно передали им 13 контейнеров с едой.

— В Египте нашли 54 деревянных саркофагов. Опубликовано видео.