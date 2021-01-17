Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Астрономы подтвердили существование в глубоком космосе уникальной планеты

Астрономы подтвердили существование в глубоком космосе уникальной планеты

Александр Панько
17.01.21 13:27
1552
Астрономы подтвердили существование в глубоком космосе уникальной планеты

Главное: Американские ученые подтвердили существование планеты в системе с тремя звездами. Это первый такой случай в истории наблюдений.

Детали: Астрономы Института науки об экзопланетах NASA подтвердили существование планеты, которая входит в систему с тремя звездами. Как сообщает Lenta.ru, система KOI-5 расположена в созвездии Лебедя на расстоянии 1800 световых лет от Земли.

Планета KOI-5Ab была обнаружена космическим телескопом Kepler еще в 2009 году по падению блеска звезды, однако тогда она рассматривалась как кандидат. Позднее астрономы идентифицировали две звезды KOI-5B и KOI-5C, которые являлись компаньонами KOI-5А.

В новом исследовании ученые повторно проанализировали все собранные данные о системе KOI-5. Оказалось, что вокруг KOI-5А действительно вращается планета, которая, вероятно, относится к газовым гигантам. Ее масса вдвое меньше массы Сатурна, период орбиты составляет пять земных дней.

Сама KOI-5А образует тесную двойную систему со звездой KOI-5B, при этом период обращения составляет 30 лет. KOI-5C находится относительно далеко от своих компаньонов с периодом обращения 400 лет.

Тройная звездная система KOI-5 с планетой

С поверхности планеты KOI-5А выглядит как Солнце с Земли, KOI-5B как Солнце с орбиты Сатурна, а KOI-5C как очень яркая звезда. Орбита планеты находится под углом к орбите KOI-5B, что указывает на возможные гравитационные возмущения со стороны двойной системы.

Отетим, что среди звездных систем, имеющих планеты, лишь менее 10% относится к многозвездным, хотя последние и доминируют в Галактике.

В тему: В конце 2020 года международная группа ученых зафиксировала радиосигнал, исходящий из системы Тау Волопаса, которая представляет собой двойную звезду. Вокруг нее вращается одна экзопланета, сила и поляризация сигнала которой соответствуют магнитному полю планеты, относящейся к газовому гиганту типа «горячий Юпитер».

Тэги: США, ученые, планета, NASA, космос, наука, звезда, астрономия

Комментарии

Статьи

15.01.21 09:29

Украинский арсенал: ручной противотанковый гранатомет РПГ-7

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
15.01.21 19:08

Позорная недовакцинация по-украински и замалчивание статистики

Автор: Нина Кравец

Дайджест

ОРДЛО ясно дали понять, что не будут вести переговоры с командой Зеленского
17.01.21 15:11

ОРДЛО ясно дали понять, что не будут вести переговоры с командой Зеленского

Автор: Корреспондент

Выбор редакции
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Ученые утверждают, что придумали способ извлечения энергии из черных дыр
Ученые утверждают, что придумали способ извлечения энергии из черных дыр
YouTube удаляет видео с «неудобной» информацией о вакцинации и оболванивании населения
YouTube удаляет видео с «неудобной» информацией о вакцинации и оболванивании населения
Предварительные итоги 2020 года
Предварительные итоги 2020 года
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Навальный вернулся в Москву и тут же стал узником совести

Навальный вернулся в Москву и тут же стал узником совести
17.01.21 22:16
200
Последние новости
17.01.21 22:16

Навальный вернулся в Москву и тут же стал узником совести
17.01.21 16:54

На Волыни педофил неоднократно насиловал 10-летнюю дочь своей сожительницы, пока та была на заработках
17.01.21 13:27

Астрономы подтвердили существование в глубоком космосе уникальной планеты
17.01.21 11:24

Заболеваемость коронавирусом в Украине снова пошла на спад
17.01.21 11:24

2021 год может стать самым коротким в истории наблюдений
16.01.21 16:57

В ВОЗ высказались о необходимости введения COVID-паспортов
16.01.21 13:36

В Лондоне случайно нашли наконечник стрелы, удачно выпущенной во времена Ричарда Львиное Сердце
Фото и Видео
На Волыни педофил неоднократно насиловал 10-летнюю дочь своей сожительницы, пока та была на заработках
На Волыни педофил неоднократно насиловал 10-летнюю дочь своей сожительницы, пока та была на заработках
На Волыни педофил неоднократно насиловал 10-летнюю дочь своей сожительницы, пока та была на заработках
На Волыни педофил неоднократно насиловал 10-летнюю дочь своей сожительницы, пока та была на заработках
«Они просто убивают наших детей»: 20 призывников слегли после прививки российской вакциной в оккупированном Крыму
«Они просто убивают наших детей»: 20 призывников слегли после прививки российской вакциной в оккупированном Крыму
Участники «тарифного майдана» ворвались в здание Житомирского облсовета
Участники «тарифного майдана» ворвались в здание Житомирского облсовета
В ОП недовольны переговорами Минздрава по вакцине от коронавируса
В ОП недовольны переговорами Минздрава по вакцине от коронавируса
После отдыха Зеленского в Буковеле горнолыжные курорты страны проверят на предмет соблюдения карантина
После отдыха Зеленского в Буковеле горнолыжные курорты страны проверят на предмет соблюдения карантина
На улице немецкого города появились мобильные рефрижераторы для хранения гробов умерших от коронавируса
На улице немецкого города появились мобильные рефрижераторы для хранения гробов умерших от коронавируса
В ВОЗ дали неутешительный прогноз на второй год пандемии коронавируса
В ВОЗ дали неутешительный прогноз на второй год пандемии коронавируса
В Харькове строительный кран рухнул на вагончик рабочих
В Харькове строительный кран рухнул на вагончик рабочих
Цены на газ в Украине снизятся уже с февраля
Цены на газ в Украине снизятся уже с февраля
Киев стал одним из самых «пробочных» городов мира
Киев стал одним из самых «пробочных» городов мира
fraza.com
Новости блогосферы
17.01.21 17:56

Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
13.01.21 12:27

Сериал Bridgerton: негры в роли аристократов... BLM-бред для тупиц
13.01.21 10:32

Трамп разбудил Америку
12.01.21 22:02

Зачем Cosmopolitain поет гимн ожирению?

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.