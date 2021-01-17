Астрономы подтвердили существование в глубоком космосе уникальной планеты

Главное: Американские ученые подтвердили существование планеты в системе с тремя звездами. Это первый такой случай в истории наблюдений.

Детали: Астрономы Института науки об экзопланетах NASA подтвердили существование планеты, которая входит в систему с тремя звездами. Как сообщает Lenta.ru, система KOI-5 расположена в созвездии Лебедя на расстоянии 1800 световых лет от Земли.

Планета KOI-5Ab была обнаружена космическим телескопом Kepler еще в 2009 году по падению блеска звезды, однако тогда она рассматривалась как кандидат. Позднее астрономы идентифицировали две звезды KOI-5B и KOI-5C, которые являлись компаньонами KOI-5А.

В новом исследовании ученые повторно проанализировали все собранные данные о системе KOI-5. Оказалось, что вокруг KOI-5А действительно вращается планета, которая, вероятно, относится к газовым гигантам. Ее масса вдвое меньше массы Сатурна, период орбиты составляет пять земных дней.

Сама KOI-5А образует тесную двойную систему со звездой KOI-5B, при этом период обращения составляет 30 лет. KOI-5C находится относительно далеко от своих компаньонов с периодом обращения 400 лет.

С поверхности планеты KOI-5А выглядит как Солнце с Земли, KOI-5B как Солнце с орбиты Сатурна, а KOI-5C как очень яркая звезда. Орбита планеты находится под углом к орбите KOI-5B, что указывает на возможные гравитационные возмущения со стороны двойной системы.

Отетим, что среди звездных систем, имеющих планеты, лишь менее 10% относится к многозвездным, хотя последние и доминируют в Галактике.

В тему: В конце 2020 года международная группа ученых зафиксировала радиосигнал, исходящий из системы Тау Волопаса, которая представляет собой двойную звезду. Вокруг нее вращается одна экзопланета, сила и поляризация сигнала которой соответствуют магнитному полю планеты, относящейся к газовому гиганту типа «горячий Юпитер».