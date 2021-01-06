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Новости > Дефицит вакцины во всем мире — это шанс для Украины стать мощным игроком, наладив свое производство, — Чаплыга

Дефицит вакцины во всем мире — это шанс для Украины стать мощным игроком, наладив свое производство, — Чаплыга

Автор: «Фраза»
06.01.21 12:44
391
Дефицит вакцины во всем мире — это шанс для Украины стать мощным игроком, наладив свое производство, — Чаплыга

Весь мир испытывает дефицит вакцины от коронавируса. Для Украины это шанс стать мощным игроком на мировом фармацевтическом рынке. Так политический эксперт Михаил Чаплыга в Facebook прокомментировал заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что российской вакцины от COVID-19 не хватает.

«Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорит, что российской вакцины не хватает. Как правильно читать такие новости? Смотрим портал Our World In Data. У Венгрии на сегодняшний день только 12 000 вакцин. И это только один пример! Одна страна на европейском континенте. А сколько таких стран в Латинской Америке, Азии, Африке?» — написал политический эксперт.

По словам Чаплыги, предложение Виктора Медведчука производить вакцину на украинском заводе — это шанс для Украины стать мощным игроком на мировом рынке.

«Что это значит? Спрос на вакцину бешеный! Вот почему пандемия — это шанс для игроков на мировом рынке медпрепаратов! А для стран, у которых есть фармзаводы — шанс стать таким игроком. Но кто ж допустит конкуренцию, когда все пенки собрались снимать „большие ребята“? Вот почему вся компрадорская рать — Зеленский, Степанов, Ляшко — готова на амбразуру лечь, но не допустить, чтобы Украины сама начала производить вакцину от ковида, как предлагает Медведчук», — аргументировал эксперт.

Чаплыга пояснил, что власть во главе с Зеленским выступает против предложения производить вакцину в Украине, потому что обслуживает интересы США и других стран Запада.

«Потому что если Украина начнет на своих заводах производить вакцину по технологии, о которой Медведчук договорился с Путиным, то США и прочим „производителям“ придется потесниться. А потесниться — это поделиться доходами. Вот почему „зеленые“ компрадоры получили команду „фас“ и гавкают на любой вариант, кроме вакцин made in USA, made in Britain и made in EU», — подчеркнул эксперт.

«А ведь в таком случае Украина еще могла бы полноценно вакцинировать своих граждан, потому что на своих производствах себестоимость вакцины будет в разы меньше. Но, как гласит известная американская поговорка «Проблемы туземцев шерифа не волнуют», — заключил политический эксперт Михаил Чаплыга.

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