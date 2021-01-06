Финансисты спрогнозировали, какими будут цены на нефть в ближайшие пару лет

Главное: Появился прогноз цен на нефть на два года. Его дали эксперты Всемирного банка.

Детали: Эксперты Всемирного банка спрогнозировали, как будут меняться цены на нефть в ближайшие пару лет. Появился их отчет.

Специалисты говорят, что спрос на «черное золото» в прошлом году снизился сразу на 9%. Цена же упала на 34%, а средний показатель составил 41 доллар за баррель.

Прогнозируется, что в нынешнем году средняя цена на нефть подрастет и составит 44 доллара за баррель, а в следующем году вырастет еще на шесть долларов – до 50 долларов за баррель.

В тему: мы писали, что нефтяные фьючерсы выросли в цене.