Эндокринолог поведала об опасных витаминах

Главное: Появился список витаминов, которые могут нанести вред здоровью. О них рассказала эндокринолог.

Детали: Российский эндокринолог Елена Жучкова поведала, прием каких витаминов может нанести вред нашему здоровью. Ее цитирую местные СМИ.

Медик отмечает: «Обычно поливитамины не опасны: их состав сбалансирован с учетом суточной потребности организма».

При этом она предупреждает: «Навредить могут моновитамины, которые содержат одно или два вещества в значительных дозах. Их бесконтрольный прием может привести к гипервитаминозу».

По ее словам, это касается жирорастворимых витаминов А, D, Е, К.

Специалист объясняет: «Жирорастворимые витамины хорошо всасываются и медленно выводятся. Тяжелее других протекают гипервитаминозы А и D».

Например, по ее словам, передозировка витамина D может проявляться тошнотой, рвотой, зудом кожи, а также избытком кальция в крови и внутренних органах.

Эксперт утверждает: «У беременных избыток этого витамина может вызвать патологию плода и болезни костной системы у новорожденных».

Информируется: «Витамин А в дозах, превышающих в несколько раз физиологическую, может вызвать тошноту, проблемы со зрением, выпадение волос и дисфункции ряда органов. Для беременных он опасен тератогенным воздействием на плод. Также высокие дозы витамина А повышают риск возникновения рака легкого у курильщиков».

Также сообщается: «Реже встречается гипервитаминоз Е, он может вызывать расстройство желудочно-кишечного тракта, слабость, головные боли. Передозировка витамина К, регулирующего процесс свертывания крови, приводит к распаду эритроцитов и анемии. Передозировка водорастворимых витаминов (группа В, витамин С) возникает при превышении рекомендованной дозы в десятки, а то и сотни раз. Они проще выводятся из организма и меньше накапливаются, чем жирорастворимые витамины».

В тему: мы писали, что дерматолог заявил, что зуд может быть предвестником смертельной болезни.