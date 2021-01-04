Митрополит Антоний рассказал, чем мы можем отблагодарить Господа за все Его блага

Главное: Истинное смирение — самый ценный дар человека Богу.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Чем каждый из нас может заплатить Господу? Смирением. Только оно является ценным в глазах Бога. Но как постигнуть смысл смирения? В этом нам может помочь приближающаяся неумолимая старость. Когда стареешь, постепенно успокаиваешься и смиряешься. С высоты лет понимаешь: все преходяще, вечны лишь Божия милость и любовь. Когда молод, ты дерзок, борешься со всем миром, горишь, вокруг тебя кипят страсти, внутри все бурлит. А когда стареешь, страсти притухают, мысли очищаются, ум успокаивается. Ощущая свою немощь и беспомощность, ты... смиряешься», — отметил владыка.

По словам митрополита Антония, старость дана Господом промыслительно, поскольку дает возможность заплатить самую высокую цену за прожитую жизнь — смирение.

«Старея, мы готовы больше отдавать, в меньшем нуждаемся, готовы сосредоточиться на главном, нас уже не раздирают так мятежные страсти. Мы ценим каждый миг, дыхание нового дня, радуемся жизни и за все благодарим», — подчеркнул управделами УПЦ.

Кроме того, смирение бывает даром от Бога, данным человеку за его мужественное сердце и в молодом возрасте.

Владыка привел пример из жития святого Патрика Ирландского, который крестил Энгуса, сына короля Мюнстера. В процессе обряда крещения святой Патрик случайно поставил свой посох, с достаточно острым концом внизу, на ногу принцу и, не увидев этого, продолжал обряд, облокотясь на посох и проткнув острием ногу крещающемуся.

На протяжении всей церемонии святой Патрик опирался на посох, и все это время Энгус, не шевелясь, терпел мучительную боль. Когда уже в конце обряда святой заметил кровь, текущую из стопы принца, убрал посох и с ужасом воскликнул: «Почему не сказал мне об этом сразу же, а так долго терпел?» Энгус объяснил: он решил, что это обязательная часть обряда крещения, цена, которую он должен был заплатить за приобретение вечной жизни.

Пораженный смирением и мужеством принца, святой Патрик взял щит Энгуса и окровавленным острием своего посоха начертал на нем крест, пообещав, что этот щит станет свидетелем множества мирских и духовных подвигов.

«Только мужественные сердца способны смиряться. Христианство — это вообще удел сильных и храбрых людей. Будем помнить об этом и просить Всемилостивого Бога даровать нам мужество и стойкость в вере, а мы заплатим за это Господу чистосердечным смирением», — заключил митрополит Антоний.

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