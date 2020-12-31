Митрополит Антоний объяснил, какие причины и последствия у обидчивости

Главное: Склонность обижаться и болезненно переживать обиды отвлекают человека от реальности и мешают счастливой жизни.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний в видеоблоге «Простые истины» на канале «Витражи».

«Иногда встречаются (к сожалению, не очень редко даже и в Церкви) любители жить играя. Покажется такому человеку, что обращённое к нему слово недостаточно учтиво — и он считает, что надо обидеться. Проходит время, уже забылась причина обиды, но остаётся смутное ощущение какой-то неприятности, и он, вспомнив про обиду, становится позу обиженного. Или кто-то. жертвуя временем для кого-то, вдруг решает, что это почти геройство, и ведёт себя как этакий герой. Или кому-то вдруг взбредает в голову, что его переживания — это мученичество, и он, не желая видеть в себе причину мучений, ведёт себя как мученик, гонимый за правду», — привёл примеры владыка Антоний.

Такие игры могут закончиться плачевно, отметил он. «Если не пресечь такую игру, если не сказать себе: „Хватит поясничать!“ — то так можно уйти в свой выдуманный мир, где собственной персоне будет предоставлена первая роль. И кончится это очень плохо», — отметил архиерей. Последствием может стать психическое расстройство или духовная болезнь под названием прелесть и оставление всяких попыток жить серьёзно и быть верующим.

«Казалось бы, это совсем не заметное и пустяковое занятие — поиграть обидой, дать кому-то понять, что „со мной так нельзя“, или поиграть в героя, или придумать для себя роль наставника, когда к этому нет никаких данных, или вскарабкаться на воображаемый престол судьи и разбирать все предполагаемые недостатки знакомых и незнакомых... Не так редко мы встречаем подобных людей, бываем и сами в таком же положении. Хорошо, если рядом есть кто-то, кто может трезво оценить такую игру и помочь спуститься на землю, реально заняться тем, чем нужно», — отметил владыка Антоний.

По его словам, такие игры отвлекают человека от главного и мешают ему видеть самого себя. «Дел много у всех — не початый край работы над собой, не говоря о многих других сторонах деятельности. И не надо себе позволять таких игрушек, чтобы самим не стать игрушкой в руках тех, кто имеет лишь одно желание: губить души людей», — предупредил владыка Антоний.

Он призвал всех «жить трезво, не думать о себе более того, что ты есть, не браться делать то, на что не поставлен, не выдумывать себе состояний, каких не испытываешь, не притворяться тем, кем не можешь быть».

Тогда, подчеркнул митрополит Антоний, будет легче молиться, легче будет и бороться «со всем тем, что мешает быть, а не казаться».

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