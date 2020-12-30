За сутки жертвами коронавируса в Украине стали 243 человека

Главное: За сутки COVID-19 убил 243 украинцев. Данные на 30 декабря.

Детали: COVID-19 продолжает заражать и убивать жителей Украины. Данные на среду, 30 декабря, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Он сообщил, что за последние сутки зафиксировали еще 7 986 случаев коронавируса. С начала пандемии заразились уже 1 045 348 человек, 698 190 из которых выздоровели.

Было проведено 52 746 тестов: методом ПЦР – 35 504, методом ИФА – 17 242.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве – 1 131 случай.

Известно, что за минувшие сутки госпитализировали 2 925 людей.

Жертвами болезни за отчетный период стали 243 человека. Всего коронавирус уже унес 18 324 жизни.

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