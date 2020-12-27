Смертность от COVID-19 в Украине немного снизилась

Главное: Жертвами COVID-19 в Украине за сутки стали 72 человека. Данные на 27 декабря.

Детали: В Украине несколько снизилась смертность от COVID-19. Данные на воскресенье, 27 декабря, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Он сообщил, что за сутки коронавирус забрал 72 жизни. Всего с начала пандемии погибли уже 17 774 человека.

Отмечается, что за сутки провели лишь 24 978 тестов: методом ПЦР – 19 543, методом ИФА – 5435.

За отчетный период заболели 277 детей и 153 медработника. Всего были госпитализированы 1 674 человека.

Набольший прирост больных фиксировали в Киеве – 718.

Всего с начала пандемии заболели уже 1 025 989 людей. Остаются больными 367 451 человек.

В тему: мы писали накануне, что за сутки коронавирус в Украине унес еще 121 жизнь.